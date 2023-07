R101 Summer Party a Rapallo, posticipati due treni per consentire il rientro del pubblico

Rapallo. “Su richiesta del Comune di Rapallo, abbiamo chiesto e ottenuto da Trenitalia che nella notte tra il 22 e il 23 luglio vengano posticipati di circa quaranta minuti due treni nel Levante ligure per consentirne l’utilizzo alle migliaia di persone che assisteranno all’R101 Summer Party. L’uso del treno è la scelta migliore per un rientro a casa in sicurezza dopo eventi di questa portata”. Lo annuncia l’assessore regionale ai Trasporti e al Turismo Augusto Sartori.

Nel dettaglio, il treno regionale 3288 dalla Spezia delle 23:10 con arrivo a Brignole alle 01:23 (partenza da Rapallo alle 00:25) verrà sostituito dal 94060 con partenza dalla Spezia alle 23:45 e arrivo a Genova Brignole alle 02:00 (partenza da Rapallo alle 01:00). Il treno regionale 12481 con partenza da Genova Brignole alle 23:21 e arrivo a Sestri Levante alle 00:36 (partenza da Rapallo alle 00:07) verrà sostituito dal 94061 con partenza da Genova Brignole alle 00:15 e arrivo a Sestri Levante alle 01:27 (partenza da Rapallo alle 01:00).

Sabato 22 luglio in piazza delle Nazioni a Rapallo avrà luogo l’R101 Summer Party, concerto che vedrà la partecipazione di Mr Rain e The Kolors e per il quale è previsto l’arrivo di circa 5 mila persone.