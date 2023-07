Genova. Autostrada A12 a mezzo servizio, sono in molti i genovesi e turisti che per raggiungere le località balneari del levante (ma anche per gli spostamenti quotidiani da pendolari) hanno lasciato l’auto parcheggiata e hanno scelto il treno.

Risultato: carrozze sovraffollate, posti introvabili, soprattutto sui treni ad alta frequentazione ed è per questo che Trenitalia, su richiesta della Regione, ha deciso di attivare – per la giornata di domenica 16 luglio – quattro treni regionali in più di collegamento con le località della riviera.

Sono quindi quattro i treni straordinari in più che domenica 16 luglio circoleranno tra Genova e

Sestri Levante. Due coppie di treni e circa 2500 posti disponibili si aggiungono domani all’offerta ferroviaria già in programma.

Qui di seguito il dettaglio dei treni che fermeranno anche nelle stazioni genovesi di Sturla, Quarto dei Mille, Quinto, Nervi oltre che Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, Recco, Camogli, Santa Margherita, Rapallo, Zoagli, Chiavari, Lavagna e Cavi.

33325 in partenza da Brignole alle 9:30 e arrivo a Sestri Levante alle 10:42;

32028 in partenza da Sestri Levante alle 11.40 e arrivo a Brignole alle 12.40;

37025 in partenza da Brignole alle 15:32 e arrivo a Sestri Levante alle 17:08;

37008 in partenza da Sestri Levante alle 17:24 e arrivo a Brignole alle 19:05.

“Voglio ringraziare Trenitalia per la sensibilità dimostrata nei confronti della nostra regione per i quattro treni in più di domani nel Levante ligure – dice l’assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori – un incentivo ulteriore per raggiungere le località balneari lasciando l’auto a casa“.