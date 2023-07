Genova. Un pullman che trasportava turisti ha preso fuoco questo pomeriggio sull’autostrada A12 tra Recco e Nervi in direzione Genova. Al momento l’autostrada è chiusa in entrambe le direzioni con traffico bloccato. Risultano in tutto 37 persone portate in ospedale.

Autostrade in una nota raccomanda “a coloro che sono alla guida di mezzi pesanti di non mettersi in viaggio nei tratti interessati dalle chiusure, né di utilizzare la via Aurelia fino all’ apertura dello scambio, che porterà alla riapertura di una corsia per senso di marcia”. Traffico in tilt anche in Aurelia, a Genova rallentamenti in corso Europa.

Il ferito più grave è l’autista del pullman costretto a ricorrere alla camera iperbarica perché è stato l’ultimo a scendere dal mezzo assicurandosi di mettere in salvo tutti i passeggeri. Non ci sono invece ustionati a causa del fuoco.

In tutto 25 persone, per la maggior parte passeggeri del pullman, sono state assistite dal personale sanitario dopo aver respirato fumo, tutti con elevati livelli di monossido di carbonio nel sangue. Al San Martino sono stati portati 19 pazienti: oltre al conducente c’erano anche un bambino di 9 anni e una donna incinta. Altri 6 pazienti – quattro donne e due uomini – sono andati al pronto soccorso dell’ospedale Galliera, in attesa di un eventuale trasferimento al San Martino in camera iperbarica.

Altre 12 persone sono state portate all’ospedale Villa Scassi in stato di shock, alcune con lievi sintomi di intossicazione.

Inferno in A12, le immagini del pullman pieno di turisti che ha preso fuoco in galleria

L’incendio, dovuto probabilmente al surriscaldamento del mezzo, è divampato intorno alle 17.30 all’interno della galleria Monte Giugo. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e il fumo ha invaso entrambe le carreggiate. Si sono formati diversi chilometri di coda: attualmente 8 chilometri in direzione Genova, 3 chilometri in direzione Livorno. Chi viaggia verso Genova deve uscire a Recco e può rientrare in autostrada a Nervi.

Sul posto i vigili del fuoco di Genova che hanno spento le fiamme sprigionatesi dal mezzo, la polizia stradale e i tecnici di Autostrade. La galleria è lunga poco più di 1,6 chilometri e l’evacuazione del fumo risulta molto complessa. Nel frattempo, in attesa che si possa aprire un bypass, gli agenti della Polstrada stanno operando per far tornare indietro i veicoli rimasti bloccati.

Sul luogo dell’accaduto sono accorse in tutto due automediche e nove ambulanze della Croce Bianca, Croce Gialla, Croce Verde di Recco, Volontari del Soccorso di Ruta e Croce Verde di Camogli.

La protezione civile regionale sta intervenendo con la colonna mobile per assistere le persone in coda con rifornimenti di acqua. La Regione Liguria è in contatto con tutti i sindaci dell’area interessata per agevolare il passaggio delle auto sulla viabilità ordinaria. L’appello è a non utilizzare l’autostrada nelle zone interessate al blocco della viabilità.

Agli utenti che dalla riviera di Levante sono diretti verso Lombardia e Piemonte si consiglia di percorrere la A15 Parma-La Spezia in direzione Parma per raggiungere la A1 Milano-Napoli lungo cui proseguire verso Milano e, se diretti verso il Piemonte, all’altezza di Piacenza seguire per la A21 verso Torino. Per gli utenti provenienti dalla riviera di Ponente e diretti verso Livorno si consiglia di percorrere la A26 Genova- Gravellona Toce verso Gravellona oppure la A7 Milano-Genova verso Milano e raggiunto l’allacciamento con la A21 procedere in direzione Piacenza dove immettersi in A1 in direzione Bologna per poi all’altezza di Parma proseguire lungo la A15 in direzione La Spezia.

“Siamo entrati in galleria e subito le persone davanti a noi ci hanno fatto accostare dicendo che c’era un incendio – racconta Yuri Palermo, uno degli autisti rimasti intrappolati in coda – quindi siamo fuggiti subito in direzione opposta. C’era molto fumo”.

Notizia in aggiornamento