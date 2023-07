Processo Scagni, scontro tra psichiatri sul disturbo di personalità di Alberto e sulla sua capacità di intendere e di volere

Genova. Pienamente capace di intendere e di volere, parzialmente infermo di mente ma imputabile, totalmente incapace di intendere e di volere e quindi non condannabile al carcere per l’omicidio della sorella ma da curare in un’apposita struttura. Oggi in aula sullo stato mentale di Alberto Scagni, che il primo maggio dell’anno scorso uccise la sorella Alice , arrivando sotto casa sua a Quinto con un coltello nascosto in un sacchetto e colpendola con 19 fendenti è andato di nuovo in scena lo scontro tra gli psichiatri.

Di nuovo, perché la questione è già stata affrontata nella fase dell’incidente probatorio dove il verdetto del perito nominato dal gip Elvezio Pirfo è stato di una seminfermità unita alla capacità di stare in processo, a differenza del consulente nominato dall’accusa, Giacomo Mongodi secondo cui è capace di intendere e di volere (stesse conclusioni a cui è arrivato Marco Lagazzi, psichiatra forense oggi alla direzione del centro clinico di San Vittore a Milano). Dall’altra parte il medico legale Lucrezia Mazzarella nominata dai legali di Scagni (non è una psichiatra in questo caso) che sostiene la non imputabilità.

Uno scontro che si basa su elementi teorici e clinici certo, ma anche anche oggi è diventato uno scontro anche professionale in particolare tra Pirfo e Mongodi, che erano arrivati quasi agli insulti personali proprio sulle metodologie di conduzione della perizia. Al di là di questo aspetto, anche per i profani, emerge chiaramente come la psichiatria non possa essere una ‘scienza esatta’ ma sia frutto di valutazioni e interpretazioni di comportamenti ed elementi mai del tutto oggettivi. Ed è per questo che il presidente della corte d’assise Massimo Cusatti ha cercato per ognuno dei consulenti ascoltati di far emergere le potenziali contraddizioni di ognuna delle valutazioni emerse.

La base normativa da cui tutti sono partiti è una sentenza delle sezioni unite della Cassazione del 9163/2005 secondo la quale “ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrano nel concetto di “infermità” anche i “gravi disturbi della personalità”, a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l’intensità, tali da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere o di volere, e il nesso eziologico con la specifica azione criminosa”.

A parlare per primo oggi è stato Elvezio Pirfo secondo il quale la personalità di Scagni è caratterizzata da tratti antisociali (incapacità di sottostare alle regole di una comunità ma anche mancanza di empatia e tendenza alla manipolazione), tratti narcisistici e anche tratti borderline di tipo paranoide che comprendono anche impulsività che di per sé non alternano la personalità ma che invece nell’ultimo periodo – per Pirfo si sarebbe trattato degli ultimi mesi precedenti all’omicidio – lo avrebbero portato “a un grave e complesso disturbo di personalità” appunto che ha gravemente scemato ma non del tutto escluso la capacità di intendere e di volere

Il tutto sarebbe stato aggravato dall’uso di alcol e droghe “usate per scopo edonistico ma anche come autoterapia” ha spiegato. Quest’ultimo non incide di per sé sulla seminfermità – come ha ricordato anche il presidente Cusatti – ma secondo il perito l’uso di sostanze psicotrope sarebbe stata proprio una conseguenza del disfunzionamento della personalità. Per il perito del gip a partire da ottobre 2021 Scagni avrebbe manifestato un disturbo di personalità in qualche modo latente ma sempre più grave e gli scompensi dell’ultimo periodo hanno scatenato la sua aggressività.

Alla domanda del giudice sul perché avesse colpito la sorella, l’unica con cui apparentemente aveva mantenuto un rapporto negli ultimi mesi prima del delitto: “Io non so rispondere – ha detto – ma non sono sicuro che volesse uccidere la sorella”.

Pirfo però ha anche ricordato che “Non sono mai emerse alterazioni delle capacità cognitive e che il tipo di disturbo diagnosticato non determina una franca rottura del rapporto con la realtà” quindi Scagni è imputabile

Giacomo Mongodi ha contestato anche oggi al perito alcune modalità secondo lui troppo induttive che avrebbero indotto Scagni in corso di perizia a mostrare una sorta di dissociazione rispetto al delitto commesso. Poi ha spiegato ha ribadito anche oggi che per diagnosticare un disturbo di personalità occorre che i comportamenti rilevati (come quello paranoide, narcisistico e antisociale) devono “esordire in adolescenza o nella prima età adulta, devono essere stabili e devono essere pervasivi, cioè influenzare la gran parte della vita di una persona, da quella lavorativa a quella sociale e sentimentale. E, sostiene Mongoni, per la gran parte della sua vita Alberto Scagni ha avuto un lavoro, delle fidanzate con cui ha convissuto, degli amici e anche “un rapporto con i famigliari, seppur caratterizzato da aggressività verbale”. E che il comportamento di Scagni, dopo l’arresto, quello tenuto in carcere e anche durante la perizia e anche quello processuale denotano il contrario dell’impulsività di cui ha parlato il perito”

Dello stesso avviso di Mongodi è stato il consulente nominato dall’ex marito di Calzona, Marco Lagazzi che oggi dirige il centro clinico di San Vittore: “Scagni presenta una condizione clinica significativa che tuttavia non integra l’infermità mentale e per questo è imputabile”. Per Scagni secondo lagazzi non si può parlare di un grave disturbo della personalità che integrerebbe l’infermità mentale.

Opposta la tesi di Lucrezia Mazzarella: “Scagni nell’ultimo periodo aveva una capacita di intendere fortemente scemata perché non è normale mettere lo scotch nela porta, oppure bruciare la porta di casa della nonna. Aveva perso il contatto con la realtà tanto che diceva di sentire le voci dei vicini anche con le cuffie. A mio avviso il disturbo di personalita è stato compensato fino un certo punto ma poi sono succeduti eventi che hanno fatto saltare il labile equilibrio determinando la perdita di controllo”.

Al di là del dibattito clinico, le consequenze della decisione che prenderà la Corte d’assise circa lo stato mentale di Alberto sono ovviamente molto rilevanti perché solo se verrà riconosciuto pienamente capace di intendere e di volere potrà essere condannato all’ergastolo, in caso contrario potrà essere applicato uno sconto di pena con obbligo di un periodo di osservazione – dopo la condanna – in una rems.

Terminata la parte più ‘tecnica’ del processo e assodato il rifiuto di Scagni a sottoporsi a interrogatorio, le udienze riprenderanno il 5 settembre con gli ultimi testimoni della difesa. Poi sarà la volta delle conclusioni del pm e delle altre parti. La sentenza potrebbe arrivare già a fine settembre, o comunque certamente in autunno.