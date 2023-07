Processo Morandi, Possetti: “Tecnici che difendono gli imputati li ritroviamo su materie similari nei procedimenti dell’Aquila”

Liguria. “Ci sembra importante fare una riflessione sulla vicenda dell’autostrada A24, che inevitabilmente si intreccia con la nostra vicenda del Ponte Morandi”. Così Egle Possetti, presidente del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi esordisce in un intervento sulla notizia relativa al ricorso della procura contro la sentenza di assoluzione al processo sulle manutenzioni autostradali.

“Ci sono tre piani focali in questo intreccio di storie su cui vorremmo fare delle riflessioni. In questa storia a causa di strutture in calcestruzzo corrose il governo Draghi decise di revocare la concessione in danno, contestando le inadempienze di manutenzione ed il pericolo crollo.

Ecco qui che emerge il primo intreccio con la nostra vicenda, fortunatamente senza crolli in questo caso la concessione viene revocata, mentre nel caso del Ponte Morandi la concessione, che ha prodotto danni umani ed economici incalcolabili è finita diversamente, con un esborso miliardario da parte dello stato in team con società private, per riavere la gestione delle infrastrutture, e non possiamo neanche trovare alibi in relazione alla concessione originaria (pur se assurda), l’annullamento del contratto doveva essere completato.

In primo grado nel processo dell’Aquila gli imprenditori e dirigenti della concessionaria vengono assolti per non avere commesso il fatto, la Procura in questi giorni decide di ricorrere in appello.

Non entriamo nel merito della vicenda, che non conosciamo nei dettagli processuali, ma come famigliari delle vittime del Ponte Morandi non possiamo non interrogarci su questi due epiloghi così diversi.

Il secondo paradosso riguarda una perizia, troviamo tecnici che difendono imputati nel procedimento del Ponte Morandi e poi li ritroviamo su materie similari nei procedimenti dell’Aquila, come tecnici della Procura o del Tribunale, ci chiediamo a questo punto dove sia finita la deontologia professionale, per come si evolvono le cose in questo paese potremmo tranquillamente trovare in futuro un ingegnere condannato per il processo del Ponte Morandi che presta consulenza per un altro tribunale in queste materie, può sembrare fantascienza, noi lo speriamo. Qualcuno potrebbe dire che questo paese è così, che non ci dobbiamo stupire, e così via, mi dispiace ma noi ci stupiamo e ci arrabbiamo per questo, abbiamo perso troppo per stare silenti.

L’ultima riflessione riguarda le manutenzioni, che anche in questo caso sono giunte minimamente tardive ed hanno permesso che i materiali divenissero corrosi (vedi foto), per fortuna qui non ci sono state vittime, ma pensare che strutture ridotte in queste condizioni siano state manutenute correttamente ci lascia perplessi e non possiamo permettere che diventi lo schema di comportamento da seguire.

Non possiamo perché per noi ormai è un dovere civico lottare contro questo modus operandi. In queste condizioni, nessuna prova può definire in modo preciso le condizioni della struttura, occorre avere prudenza, nessun ‘professorone’ neanche con la bacchetta magica potrà avere certezza sulla tenuta di questi manufatti, anche da profani della materia ormai lo abbiamo, nostro malgrado, compreso.

Il concedente proprietario delle strutture deve pretendere un livello di manutenzioni realmente conservative dei manufatti, e non interventi a scoppio ritardato, questo la sicurezza dei cittadini è un dovere delle nostre istituzioni, non possiamo permetterci di accettare ancora meno del minimo sindacale, consentendo sempre più ampi margini di lucro.

Siamo sempre più perplessi che la vicenda del Ponte Morandi nelle parole abbia insegnato tanto, ma nei fatti la prudenza, che dovrebbe permeare tutti, si manifesti solo come uno scoglio da superare, senza toccarlo e quando lo si è passato, con un po’ di fatica, ma neanche troppa, si possa continuare a navigare senza scialuppe, come prima“.