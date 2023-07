Presa a sassate dal fidanzato ai laghetti di Pegli, la 41enne forse dovrà essere operata al torace

Genova. Non rischia più di morire, ma forse dovrà essere sottoposta a un intervento chirurgico al torace la donna di 41 anni che una settimana fa era stata presa a calci, sassate e colpita con una bottigliata in testa dal fidanzato 27enne che ieri è stato arrestato grazie all’intervento dei poliziotti del commissariato Centro, che hanno chiesto e ottenuto dal tribunale di sorveglianza di Genova la revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali per un precedente reato commesso.

La donna dopo la violenta aggressione subita era stata ricoverata all’ospedale Villa Scassi, dove era stata dimessa dopo 48 ore con con 4 fratture costali.

Due giorni dopo però si è presentata all’ospedale Galliera a causa di dolori lancinanti e i medici hanno scoperto che aveva un importante versamento polmonare.

Dopo l’intervento immediato di drenaggio che le ha salvato la vita è stata trasferita in al reparto di Rianimazione all’ospedale San Martino. Le sue condizioni per continuare trattamenti specifici, ma a breve sarà trasferita nel reparto di chirurgia toracica, dove i medici potrebbero decidere per un intervento chirurgico riparativo.

Fino ad oggi la donna, non ha voluto sporgere querela contro il 27enne ed è per questa ragione che sul momento l’uomo era stato solo denunciato (fra l’altro aveva platealmente negato ogni responsabilità nonostante la presenza di testimoni) ma non è escluso che scelga di farlo quando uscirà dall’ospedale. Ma la Procura di Genova potrà comunque decidere, non appena riceverà la prognosi definitiva di richiedere per il 27enne (che è al momento è appunto in carcere ma un fatto precedente) di chiedere al gip un’ulteriore misura cautelare.