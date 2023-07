Genova. Sono meno di un centinaio gli abitanti di Pra’ che sono scesi in piazza con cartelli e striscioni davanti alla Rems Villa Caterina che da sabato ospiterà Luca Delfino. “Tutela per i nostri figli”, “Notti serene, no sirene”, “Delfino, Squalo, le reti non bastano” (in riferimento quest’ultimo all’evasione dell’ultrà del Genoa Pietro Bottino che era morto poche ore dopo in un drammatico incidente in moto sulla A26): sono solo alcuni dei cartelli e degli striscioni che i residenti, a partire dai ‘vicini di casa’ della Rems, hanno esposto davanti alle telecamere in un presidio pacifico organizzato da una settimana.

E se il caso ‘strutture colabrodo’ come le chiamano gli abitanti è scoppiato per l’arrivo del killer di Antonella Multari (comunemente ribattezzato come il ‘killer delle fidanzate’ nonostante sia stato assolto per l’omicidio di Luciana Biggi), oggi il problema per i residenti va oltre: le continue evasioni (l’ultima una settimana fa) che nonostante non abbiano mai creato un pericolo diretto per la popolazione restano un rischio potenziale che non può più essere tollerato. Per questo chiedono di spostare la Rems o che comunque Villa Caterina torni alla sua funzione originaria, vale a dire quella di una struttura che ospitava disabili, prima della ‘conversione forzata’ di alcuni anni fa quando la Regione Liguria cercava una struttura temporanea in nella nostra regione per adempiere alla normativa nazionale in attesa del completamento di quella di Calice al Cornoviglio.

E il punto in queste settimane è diventato proprio questo: “Siamo qui non tanto per Delfino ma perché i politici sono bugiardi – dice un abitante – ci hanno detto che si trattava di una struttura temporanea e invece chiaramente non è così”. Paura di Delfino? “Ha fatto del male a due donne ma deve avere paura di me” conclude con una battuta un po’ amara.

“Il problema non è Delfino il problema è di una struttura che non riesce a contenere persone come lui o peggio di lui – aggiunge un vicino di casa – perché le evasioni sono un continuo. E poi quando ce l’hanno ‘venduta’ non era destinata a persone pericolose a per persone disabili che uscivano con gli educatori”. Problemi veri in realtà non ce ne sono mai stati: “Una volta però un ospite è finito nel nostro giardino probabilmente perché dove essere uscito non sapeva dove andare – racconta Valentina – ma adesso chiediamo che la struttura torni a ospitare persone non socialmente persone”

In piazza anche un paio di politici. Alessio Piana della Lega spiega che “siamo vicini alla delegazione e pensiamo che soggetti che possono determinare criticità possano essere sottoposti, come ha proposto la Lega ,a misure come il braccialetto elettronico oppure alla somministrazione di farmaci che li rendano meno pericolosi”. Dalla parte opposta Claudio Chiariotti, ex presidente del municipio sostiene: “Basterebbe che chi si prende degli impegni li rispettasse. Sono io che ho portato qui l’assessore Viale che cercava una struttura provvisoria ma ora chiedo perché dopo sette anni quella struttura è ancora qui”.