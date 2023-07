Porto Antico, tre giorni di eventi: Alice canta Battiato, Valerio Lundini, Kraftwerk

Genova. Il cartellone di EstateSpettacolo al Porto Antico di Genova dal 7 al 9 luglio prevede musica per ogni gusto e comicità. Venerdì all’Arena del Mare settimo appuntamento di Goa-Boa Festival con Alice canta Battiato con I Solisti Filarmonici Italiani, un’orchestra di 25 elementi diretti da Carlo Guaitoli al pianoforte e, in piazza delle Feste, per il Comicity Festival arriva Valerio Lundini e I Vazzanikki in “Canzoni Carine e altre meno”, spettacolo già sold out.

Sabato gran finale di Goa-Boa con i Kraftwerk, padri e pionieri della musica elettronica, con “New Visual Extravaganza 2023”, la domenica segna l’avvio di Live in Genova Festival con Bresh, che ritornerà anche lunedì (già sold out entrambe le date) e in piazza delle Feste Peter’s Dream for Africa, il concerto benefico a favore dell’Associazione Pietro Santini con Funky* Club Orchestra e I Gini Paoli.

Alice, insignita nel 2022 del Premio Tenco alla carriera, presenta il suo ultimo disco Eri con me, 16 canzoni di Franco Battiato.

Dopo il successo ottenuto con il suo spettacolo teatrale, Valerio Lundini arriva con uno show musicale assieme alla band con cui collabora da più di dieci anni. Sarà uno show ironico e di gag, tra musica e comicità a 360 gradi, con influenze swing, rockabilly e surf in ogni dove, con momenti di improvvisazione e interazione col pubblico. Valerio Lundini – voce e pianoforte; Andrea Angelucci – voce e chitarra acustica; Paolo di Giromino – basso e voce; Flavio Denovellis – chitarra elettrica; Gianluca Sassaroli – batteria; Olimpio Riccardi – sax.

Il concerto di Genova è una delle due date italiane del tour 2023 dei Kraftwerk. Ralf Hutter e Florian Schneider fondatori dei Kraftwerk, da sempre innovatori, fin dalla metà degli anni Settanta – tra il minimalismo, Stockhausen e una certa estetica futurista – sono stimati per le originali sperimentazioni con la robotica e altre tecnologie. Con la loro personalissima visione avanguardistica hanno creato la colonna sonora per l’era digitale del XXI secolo.

Bresh, pseudonimo di Andrea Brasi, è un cantautore e rapper italiano. Vive e cresce a Bogliasco, dove, tra i 15 ed i 16 anni, inizia a intraprendere la sua carriera da artista. A luglio 2020 esce la riedizione del primo album ufficiale, dal titolo Che io ci aiuti, la quale vede la collaborazione di Ketama126, Giaime, Disme e Vaz Tè. A settembre si esibisce al Goa-Boa Festival. Nel 2021 pubblica il singolo Angelina Jolie, certificato singolo di platino, e Caffè, entrambi prodotti da Shune, seguiti a inizio 2022 da Andrea, certificato oro. Questi tre singoli anticipano l’uscita del suo secondo disco, intitolato Oro blu, pubblicato il 4 marzo, che sette giorni dopo, l’11 marzo 2022, debutta al primo posto della classifica Fimi. Successivamente Bresh prende parte al docufilm” La nuova scuola genovese” di Claudio Cabona dove, insieme a suoi colleghi genovesi come Tedua, Izi, Vaz Tè, Nader, Guesan e Demo, analizza le caratteristiche della scuola genovese, movimento artistico e culturale molto attivo soprattutto in campo musicale, e ricerca analogie e differenze tra gli esponenti di questo movimento negli anni ’60 circa e le figure principali di questo movimento oggi. Il 26 giugno 2022 si esibisce per la seconda volta al Goa-Boa Festival e pochi giorni dopo, il 1º luglio 2022, collabora con Camilla Magli al brano intitolato Kanye West. Nel gennaio 2023 pubblica un nuovo singolo, intitolato Guasto d’amore, che parla del suo rapporto con la sua squadra del cuore, il Genoa, divenendo anche un coro da stadio.

Peter’s Dreams for Africa è la serata organizzata dall’Associazione Pietro Santini ODV, con la partecipazione dei gruppi musicali Funky * Club Orchestra e i Gini Paoli. L”intero ricavato va a finanziare i progetti di solidarietà seguiti e supportati dall’Associazione in Rwanda, Repubblica Democratica del Congo e Burundi e a Genova. L’ingresso è a offerta libera a partire da 10 euro per sostenere i progetti in ambito scolastico, medico e di formazione al lavoro aiutati negli anni dall’Associazione dedicata a Pietro Santini.

Goa- Boa Festival: Apertura cancelli: ore 18; Biglietti: www.dice.fm e https://www.ticketone.it. Info Goa- Boa: www.goaboa.it

Gli altri appuntamenti di Goa-Boa 2023 all’Arena del Mare: Venerdì 07 luglio Arena del Mare: Alice Canta Battiato Con I Solisti Filarmonici Italiani Carlo Guaitoli Pianoforte e Direzione; Sabato 08 luglio Arena del Mare: Kraftwerk “New Visual Extravaganza” 2023.

Comicity Festival: Info e biglietti: www.teatrostradanuova.it; Email: info@teatrostradanuova.it; Biglietteria: 331 6149450.

Live in Genova Festival: biglietti www.ticketone.it; info: www.liveingenova-festival.it.