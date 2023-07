Ponte Morandi, l’ex ministro Di Pietro: “Dissi che non sarebbe stato eterno, ma nessuno pensava che poteva crollare”. E chiede scusa ai parenti delle vittime

Genova. “Quando ero ministro delle Infrastrutture e preparammo la convenzione unica io sostenevo che era necessario che l’attività di vigilanza e controllo fosse separata da quella di gestione e manutenzione, e quindi non fosse in capo né al concessionario ma nemmeno al concedente. Una convinzione che mi arrivava dall’altro mestiere che ho fatto in passato”. Lo ha detto questa mattina nell’udienza in corso per il crollo del ponte Morandi Antonio Di Pietro, che fu ministro delle Infrastrutture durante il governo Prodi tra il 2006 e il 2008.

Di Pietro ha spiegato oggi in aula che, appena diventato ministro si ritrovò con l’esigenza di sistematizzare con regole univoche tutte le convenzioni esistenti rispetto alle infrastrutture: “C’era necessità di dare organicità alle convenzioni perché c’erano diverse anomalie che riguardavano in particolare quattro aspetti – ha detto Di Pietro – il ritardo nell’attuazione del piano degli investimenti programmati, anche in quella di Aspi, la discrasia sull’allocazione dei rischi, cioè le convenzioni prevedevano in modo diverso e soprattuto superficiali come allocale i rischi. Poi

non vi era correlazione tra tariffe e investimenti realizzato. In ultimo circa il sistema sanzionatorio c’era la decadenza prevista per il massimo danno o il nulla”.

Da questo era nato il decreto con le linee guida da cui nacque la cosiddetta ‘convenzione unica’, tra tra Aspi ed Anas fu stipulata nel 2007.

A quel punto rimaneva un problema fondamentale: “Il problema principale era la confusione che si stava creando tra figura del concedente e quella del concessionario – ha spiegato poi – perché serviva una distinzione netta tra controllore e controllante, vale a dire che se uno fa manutenzione non può fare il controlli e le verifiche”. Per risolvere questo problema venne era prevista la nascita di un’agenzia indipendente “quella che poi fu chiamata Invca, ma nelle more il governo decise di lasciare in capo ad Anas i controlli. Io non ero d’accordo e lo dissi anche in aula, poi il problema venne risolto con il nuovo decreto del 2011, anche se poi resta da vedere se avesse risorse sufficienti”.

“Di questo problema parlai all’epoca anche con il presidente di Anas Ciucci, gli dissi che dovevamo risolverlo ma poi arrivarono le elezioni e cambiò il Governo” ha aggiunto.

Circa il ponte Morandi Di Pietro ha chiarito di non aver avuto mai alcun segnale di allarme in proposito: “Del ponte Morandi ne ho sentito parlare solo quando nel 2007-08 stabilimmo la convenzione unica e all’interno mettemmo anche la Gronda e il passante per il porto perché sentendo le varie autorità tutti sostenevano che che tutto il traffico passava per il ponte Morandi. Addirittura a un certo punto ricordo di aver detto ‘Non sarà mica eterno il ponte Morandi’, ma non lo dicevo mica perché qualcuno pensava che crollasse, solo perché sapevo che aveva 40 anni ed era chiaro che i ponti non sono eterni. Infatti lo scopo della Gronda era proprio quello di smistare un poì il traffico che passata tutto da quel viadotto”.

Di Pietro, quando l’avvocato Raffaele Caruso che tutela gli interessi del comitato parenti delle vittime, si è presentato per fargli qualche domanda: “Io so come mi sono comportato ma il crollo è stata una sconfitta dello Stato, per quanto mi riguarda in questa sede volevo scusarmi con i familiari’.