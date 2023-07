Ponte Morandi, l’assist agli imputati dell’ex direttore del personale di Aspi: “Le autostrade non sono luogo di lavoro”. Scontro con la Procura

Genova. E’ tornato in aula per la terza volta (e domani tornerà anche per la quarta) Giampiero Giacardi, dal 2000 al 2020, anno in cui è andato in pensione, direttore centrale delle risorse umane di Aspi. A lui i pm e gli avvocati difensori stanno chiedendo di ricostruire un po’ di tutto, dall’organigramma societario, ai processi decisionali, dalla pianificazione del budget agli incentivi e premi ai dirigenti. Non senza tensioni.

Oggi fra i temi affrontati quello della definizione di luogo di lavoro visto che per Aspi la rete autostradale non era considerata tale: “Mi sono consultato anche con avvocati esterni, e ne è derivato che il luogo di lavoro non può essere la sede autostradale a meno che non vi sia uno specifico cantiere. I lavoratori hanno dei luoghi di lavoro che corrispondono agli uffici di cui sono dipendenti”. E le pattuglie di Aspi che sorvegliano le autostrade e intervengono per i controlli? “Anche in quel caso il loro luogo di lavoro sono gli uffici o le sedi dove operano”. Se poi passano sull’autostrada per Giacardi questo non è importante.

Questo ‘assist’ agli imputati fornito dall’ex superdirigente di Aspi coccia completamente con la tesi sostenuta dalla Procura che contesta ad alcuni degli imputati specifiche aggravanti (sugli omicidi colposi) nonché specifici reati proprio perché commessi su un luogo di lavoro. E questo indipendentemente, sostiene la Procura, dal fatto che per puro caso nessuno dei 43 morti del 14 agosto 2018 fosse un dipendente di Autostrade. Nella lunga memoria depositata all’inizio del dibattimento il pm Massimo Terrile dedica al punto decine di pagine e decine e decine di sentenze di Cassazione che dicono il contrario di quando sostenuto da Giacardi.

D’altronde lo stesso decreto legislativo 81/2008 e i suoi allegati sembrano piuttosto chiari sul punto. L’art.62 del testo unico 81\2008 definisce luogo di lavoro i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro ubicati all’interno dell’azienda, nonché “ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”. La tesi della procura è che luogo di lavoro è, l’intera rete autostradale in concessione perché, su quella rete devono “necessariamente e sistematicamente e quotidianamente accedere lavoratori dipendenti di ASPI, di SPEA, del MIT e di tutte le imprese cui il gestore dell’autostrada appalta interventi di manutenzione (quindi dipendenti dell’impresa AUTOSTRADE e lavoratori ad essi equiparati per legge)”. E devono accedervi “non per recarsi al lavoro, ma per svolgere lì, proprio lì, il proprio lavoro, il loro normale, abituale e quotidiano lavoro”. E il datore di lavoro quindi Autostrade, aveva il compito di garantirne le sicurezza.

“Il concetto nostro è che le sedi di lavoro, cioè quelle dove il personale esplica la sua attività sono le sedi aziendali mentre la rete autostradale non lo è anche se alcuni dipendenti devono attraversarla per controllare” ha ribadito più volte il teste, finché il presidente del collegio Lepri ha posto fine a quello che al momento è stato poco più che un dibattito, per quanto a tratti teso, tra la procura e un testimone, testimone che ha lavorato in Aspi per 20 anni. D’altronde il collegio che dovrà giudicare gli imputati di questo processo, è altamente esperto proprio in delitti ‘colposi’ e avrà certamente parametri per valutare all’esito dell’istruttoria.

C’è da dire che un altro giudice, vale a dire il gup Paola Faggioni nella sentenza con la quale aveva accolto la proposta di patteggiamento di Aspi per gli illeciti del decreto legislativo 231/2001 sulla responsabilità amministrativa dell’azienda per reati commessi dai propri dipendenti rileva come Aspi dopo il crollo “ha modificato anche il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui ha colmato le precedenti lacune in materia di valutazione ed eliminazione dei rischi legati alla solidità e stabilità del luogo di lavoro, ricomprendendo in modo espresso anche le opere d’arte della rete autostradale di cui viene assicurato un monitoraggio efficace ed efficiente al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori”. Una modifica appunto, che è arrivata dopo il crollo del ponte Morandi.