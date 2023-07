Ponte Morandi, il dirigente del Mit Morisco: “La vigilanza sulla rete? Si basava sui piani di manutenzione forniti da Aspi”

Genova. Il manuale di sorveglianza che Aspi e Spea utilizzavano per le ispezioni su viadotti, gallerie e infrastrutture autostradali non era mai stato inoltrato al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che aveva compiti di vigilanza sulla concessione con Autostrade. Lo ha detto oggi il super manager del Mit Felice Morisco, una carriera in Anas e poi al Ministero dove oggi guida la Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali.

Chiamato come teste d’accusa nel processo per il crollo del ponte Morandi, ha ricostruito l’organizzazione del dicastero, nell’evolversi degli anni nonché i ruoli di dirigenza, prima e dopo il disastro del 14 agosto 2018. Tra i temi affrontati quello delle scarse risorse a disposizione del ministero per effettuare i controlli dopo il cambio nel ruolo di ‘concedente’ da Anas al Mit avvenuto nel 2012: “Anas aveva anche dipendenti a tempo determinato che si occupavano della sorveglianza, circa un quindicina di persone, con sede a Roma ma dopo il loro trasferimento al Mit i loro contratti non vennero rinnovati”. Non solo: “Ci furono anche altri problemi perché altri dipendenti ex Anas vennero demansionati e fecero causa al ministero. Tutto questo creava dei problemi di operatività”.

La carenza di organico è testimoniata anche da un’intercettazione, tre mesi dopo il crollo del Morandi, tra lo stesso Morisco e uno degli imputati, Carmine Testa, responsabile dell’ufficio ispettivo territoriale del ministero. Morisco aveva incalzato Testa su una serie di ispezioni su altri viadotti del primo tronco e Testa gli aveva risposto: “Il ministro lo sa bene che qui siamo quattro gatti!”. Sul tema sono stati sentiti nelle scorse udienze proprio gli ex ministri Graziano Delrio e Antonio Di Pietro

Oggi i pm ma anche il presidente del collegio Paolo Lepri hanno insistito molto nel chiedere al teste (che prima del crollo non aveva tuttavia un ruolo nella sorveglianza del Mit ma era invece dirigente della divisione economica) come il ministero rispettasse in concreto la Convenzione unica del 2007 che prevede all’articolo 7 che il concedente “richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alla presente Convenzione unica“

“La sorveglianza sulla sorveglianza fatta dal concessionario chi la faceva? Concorda che è uno degli obblighi del ministero e prima di anas?” ha chiesto al teste il presidente Lepri proprio facendo riferimento alla convenzione unica. E ancora, ha chiesto dopo aver ricevuto una prima risposta troppo burocatrica per essere chiare: “Il concedente era a conoscenza della stato della rete?” “Lo era tramite il concessionario – ha detto Morisco – che presentava il piano di manutenzione ordinaria su cui venivano fatte verifiche sul fatto che venissero eseguite, era un compito che spettava alle Uit, le unità ispettive territoriali”. Diverso il percorso degli interventi di manutenzione straordinaria che dovevano invece essere approvati in sede centrale

Della sorveglianza del ministero aveva parlato a lungo anche l’ex presidente di Anas Ciucci e anche dalla sua testimonianza era emerso che il controllo del controllore sul controllato era di fatto solo documentale.

Altri testi del ministero dovrebbero essere sentiti nell’udienza di domani, l’ultima prima dello stop estivo. Poi alla ripresa di settembre si sentirà l’ultimo teste d’accusa, cinque testi di parte civile e poi via con l’esame degli imputati. Alcuni oggi hanno già dichiarato tramite i loro legali che si faranno interrogare: tra loro Michele Donferri Mitelli, ex numero tre di Aspi e l’allora provveditore alle opere pubbliche di Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta Roberto Ferrazza. Ancora incerto l’esame di Giovanni Castellucci che anche oggi ha presenziato al processo e dell’ex ad di Spea Antonino Galatà. Domani l’elenco dovrebbe essere completo. Chi deciderà di non sottoporsi all’esame potrà comunque rilasciare spontanee dichiarazioni.