Ponte Morandi bis, chi sono i 12 imputati per i falsi report a cui la procura ha proposto di patteggiare la condanna

Genova. L’udienza preliminare sarà fissata dal gup Matteo Lippini probabilmente a ottobre, ma le 2113 pagine di richiesta di rinvio a giudizio per il cosiddetto Ponte Morandi bis è stata in questi giorni inviata ai difensori. L’indagine, nata sulla scia delle indagini per la tragedia del viadotto Polcevera, è quella che ha visto riuniti i fascicoli prima separati sui falsi report sulle gallerie, sugli altri viadotti e sulle barriere fonoassorbenti, oltre che sul crollo della galleria Berté sulla A26

E dalle carte spuntano i nomi dei 12 imputati (su 47 in totale) a cui i pm Stefano Puppo, Walter Cotugno insieme all’aggiunto Francesco Pinto hanno proposto il patteggiamento con sconto di pena per evitare l’ennesimo lungo processo. I patteggiamenti proposti vanno da 5 mesi ai 2 anni e quattro mesi e, sotto i due anni, gli imputati potranno usufruire della sospensione condizionale della pena.

Gli imputati che potranno patteggiare sono quelli che sono accusati solo ed esclusivamente di falso, perché hanno materialmente falsificato alcuni report e erano a conoscenza che determinati controlli non erano in realtà stati eseguiti.

E gli episodi a loro contestati sono limitati. Dei 12 imputati ‘minori’ solo tre sono a processo anche per il crollo del Morandi. Si tratta di Carlo Casini, responsabile dell’ufficio UTSA 1° Tronco di Spea dal 2009 al 2015, a cui vengono contestati falsi report relativi ai viadotti Bisagno e Veilino, Maurizio Ceneri, responsabile dell’ufficio di SPEA Collaudi e Controlli non distruttivi, a cui sono contestati falsi relativi ai controlli sul viadotto Pecetti sulla A26 e sul Paolillo sulla A16 in Puglia e Lucio Ferretti Torricelli, responsabile per SPEA dell’Ufficio Strutture. Pe Casini la Procura propone un patteggiamento a un anno e sei mesi con la condizionale, mentre per Ceneri e Ferretti la proposta è rispettivamente 2 anni e 4 mesi e 2 anni e venti giorni.

Gli altri sono: Francesco Paolo D’antona, (proposti 2 anni e 2 mesi), Gaetano Di Mundo (2 anni e 2 mesi), Carlo Grazioso Alioto (6 mesi e 4 giorni), Andrea Indovino (2 anni e due mesi), Gianni Marrone (ex direttore VIII trono di Bari di Aspi, 2 anni e 4 mesi la proposta), Francesco Pesenti, ispettore di Spea (5 mesi e 13 giorni), Angelandrea Salcuni, 2 anni e 20 giorni, Luigi Vastola (5 mesi e 17 giorni) e Bruno Zamberlan (5 mesi e 17 giorni).

Nessuno di loro ha avuto a che fare invece con i report relativi galleria Berté il cui crollo di una parte del soffitto il 30 dicembre 2019 (solo per un caso senza vittime) ha consentito di formulare capi di imputazione ben più pesanti che sono quelli di attentato alla sicurezza pubblica dei trasporti e di disastro colposo. Oltre la metà dei restanti imputati, per i quali la procura ha inviato la richiesta di rinvio a giudizio sono attualmente sotto processo nel filone principale sul crollo del ponte Morandi a partire dagli ex vertici di Aspi, Giovanni Castellucci. Paolo Berti e Michele Donferri Mitelli e l’ex numero uno di Spea Antonino Galatà.

Secondo la tesi della Procura anche dopo il crollo del Morandi Spea, per far risparmiare la committente Aspi, falsificava i rapporti trimestrali, spesso limitandosi e fare dei copincolla dei precedent, per non eseguire i lavori di manutenzione.