Poli di ricerca e innovazione, già 88 domande presentate. Benveduti: “Investimenti per 97 milioni”

Liguria. “Grande primo risultato per il bando regionale dedicato ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale dei poli di ricerca e innovazione. Con 88 domande presentate nella fase di pre-candidatura, le imprese partecipanti dichiarano di esser pronte a investire 97 milioni di euro“.

A dirlo è l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, commentando il primo step del bando rientrante nell’azione 1.1.1 del Pr-Fesr 2021-2027.

“La ricerca e l’innovazione tecnologica sono filoni fondamentali su cui continuare a investire per consolidare il vantaggio competitivo d’impresa e il valore aggiunto, tipico della nostra regione, che ha sempre dimostrato essere una terra attenta al mondo della ricerca tecnologica e scientifica − aggiunge Benveduti − questo dato conferma nei fatti questa vitalità, con, in media, oltre un milione di euro di investimenti per ogni progetto pre-candidato. La dotazione a fondo perduto è di 25 milioni di euro e la speranza è che tutte queste pre-candidature si trasformino in progetti effettivi. Il nostro impegno è quello di soddisfare quante più domande possibili, considerato che siamo all’inizio della nuova programmazione e significative sono le risorse dedicate alla ricerca e all’innovazione”.

Le imprese che si sono pre-candidate potranno presentare il proprio progetto accedendo al sistema “Bandi On Line” di Filse, entro il 21 luglio.