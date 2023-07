Peste suina, casi accertati anche a Rezzoaglio: è il secondo comune colpito fuori dalla zona rossa

Genova. Si estende ancora la peste suina africana in Liguria. L’ultimo bollettino diramato dall’Istituto zooprofilattico sperimentale segnala anche due nuovi casi nel comune di Rezzoaglio, in Val d’Aveto. Si tratta della seconda positività accertata fuori dalla zona rossa in Liguria dopo quella di Borzonasca, a pochi chilometri di distanza.

I positivi sono ora 891, undici in più rispetto all’aggiornamento precedente, per sei casi segnalati in Liguria, dove il totale cresce a 409, e per cinque in Piemonte, dove i casi identificati salgono a 482.

Cinque dei nuovi casi liguri sono stati rilevati in provincia di Genova: uno a Davagna (7 in tutto), due a Rezzoaglio (primi due casi), due a Torriglia (26); uno in provincia di Savona a Sassello (59).

I cinque nuovi casi piemontesi sono stati identificati in provincia di Alessandria: uno a Borghetto di Borbera (13), due a Carezzano (primi due casi), uno a Sant’Agata Fossili (2), uno a Sardigliano (2).

Con i casi di Carezzano e Rezzoaglio diventano 109 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla peste suina africana.