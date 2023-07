Pesca, Piana: “Ativato lo strumento di sviluppo locale partecipativo”

Liguria. La giunta regionale, su proposta del vice presidente di Regione Liguria con delega alla Pesca Alessandro Piana, ha approvato l’avviso pubblico di selezione delle “Strategie CLLD” (Sviluppo locale di tipo partecipativo) con cui favorire una economia blu realmente sostenibile e promuovere lo sviluppo delle comunità di pesca e acquacoltura.

“La Regione Liguria, nel periodo di programmazione 2021-2027 del FEAMPA (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura) – spiega il vice presidente Alessandro Piana – intende sostenere le strategie di sviluppo locale attraverso la costituzione, la partecipazione attiva e la messa in rete del partenariato locale pubblico e privato tramite la programmazione che parte dal basso, la progettazione integrata territoriale e la costante integrazione multisettoriale degli interventi. Per questo si approva contestualmente in Giunta la convenzione che regola i rapporti tra i diversi attori della filiera”.

“Beneficiario di queste strategie di sviluppo locale un unico GAL Pesca (Gruppo di Azione Locale) – come previsto dal programma nazionale FEAMPA che ne fissa anche il tetto – la cui selezione dovrà avvenire entro il 2 novembre. La dotazione finanziaria inziale prevista per le azioni di preparazione, l’attuazione della strategia e la gestione è di oltre 2 milioni di euro. Risorse importanti per migliorare le politiche sul comparto ittico, per continuare a promuovere una visione sinergica, rafforzare una governance condivisa, sostenere le aree costiere ed interne della Liguria dipendenti da attività di pesca e acquacoltura”.

I termini per la presentazione delle Strategie di Sviluppo Locale scadono il 30 settembre, tutte le informazioni saranno disponibili sul sito www.agriliguirianet.it