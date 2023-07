Per il killer Luca Delfino a fine mese il trasferimento nella Rems di Pra’: ha chiesto una stanza singola, potrà vedere i parenti una volta al mese

Genova. Adesso è ufficiale. Luca Delfino tra il 28 e il 29 luglio sarà trasferito direttamente dal carcere della Spezia, dove sta scontando gli ultimi giorni di detenzione per l’omicidio della ex fidanzata Antonella Multari alla Rems di Pra’, la residenza per esecuzione delle misure di sicurezza dove dovrà passare un periodo di cura della durata variabile ma non inferiore – almeno sulla carta – ai 6 anni e mezzo disposti dal tribunale di sorveglianza.

La data ufficiale del trasferimento ancora non c’è anche se è probabile che avvenga quanto più possibile in orari che non destino ulteriore allarme tra gli abitanti della zona visto che i residenti di Pra’, in particolare chi abita non lontano dalla Rems Villa Caterina, nei mesi scorsi si erano detti molto preoccupati dall’arrivo di Delfino, documentando con immagini la facilità di ‘evasione’ dalla struttura e raccogliendo le firme contro il suo trasferimento nella struttura del ponente genovese.

“Delfino non vuole evadere – ha ribadito questa mattina il suo avvocato Riccardo Lamonaca – e non è l’uomo ragno. E’ ansioso però di uscire dal carcere e intraprendere questo nuovo percorso che per lui sarà anche un percorso di cura”.

Secondo quanto appreso Delfino avrebbe già avuto un primo incontro preliminare con i dirigenti medici della struttura e avrebbe chiesto di avere una stanza singola, visto che in carcere è stato quasi sempre in cella da solo.

In stanza potrà portare tv, radio, dispositivi per ascoltare musica, console per i videogiochi ma non smartphone o altri apparecchi telematici che possano comunicare con l’esterno. In base alle regole della Rems i suoi famigliari potranno fargli visita una volta al mese, mentre sono liberi gli incontri con il suo avvocato, che andrà a trovarlo subito dopo il trasferimento.

A destare qualche preoccupazione sono proprio le aspettative di Delfino che dovrà fare i conti una struttura per lui nuova e che, anche senza sbarre e polizia penitenziaria, ha regole piuttosto ferree, così come con la convivenza ‘forzata’ per molte ore giornaliere con gli altri pazienti ospitati nella Rems, alcuni con disturbi psichiatrici anche gravi. La prima preoccupazione degli operatori, oltre a intraprendere un percorso di cura psicologica e farmacologica, dovrà essere quindi quella di evitare possibili conflitti.