Pegli, si prendono a botte prima in comunità e poi in strada: due minorenni finiscono all’ospedale

Genova. Prima hanno cominciato a litigare all’interno della comunità dove sono ospiti con urla e qualche schiaffo tanto che uno degli operatori nel cercare di separarli è stato colpito con un pugno sul braccio. E’ successo stanotte intorno all’una in una comunità per minori non accompagnati a Pegli.

Nella lite hanno anche danneggiato una porta ma quando sul posto è arrivata la polizia però i due giovani stranieri, entrambi di nazionalità egiziana, che hanno rispettivamente 16 e 17 anni, erano tranquilli almeno all’apparenza e gli agenti delle volanti sono andati via. Meno di un’ora dopo però è andato il scena il secondo ‘round’, questa volta in strada.

Le volanti dell’upg sono state nuovamente chiamate sul posto: i due però questa volta se le erano date sul serio tanto che uno di loro presentava ematomi in faccia e alla nuca ed è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale villa Scassi di Sampierdarena, il secondo, che aveva solo graffi ed escoriazioni è stato accompagnato in codice verde all’Evangelico di Voltri.