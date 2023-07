Pegli, revocato il divieto di balneazione

Genova. Si torna a fare il bagno su tutta la spiaggia di Pegli. I campioni raccolti nelle ultime ore da Arpal hanno dimostrato che i valori sono conformi, e il divieto di balneazione scattato tre giorni fa è stato quindi revocato.

Il divieto temporaneo era stato istituito nel tratto che va da Molo Lomellini a Molo Torre, per una lunghezza di poco più di 700 metri. Ripetute le analisi, è arrivato il via libera da Arpal, che ha lo ha dato anche per la spiaggia di Molo Faro Verde, ad Arenzano, dove erano state riscontrate altre non conformità.

Resta invece vietato fare il bagno a Rapallo, dai Bagni Porticciolo sino al Castello, per sversamento fognario nel torrente, e Bordighera, nei punti Depuratore e Foce Torrente Borghetto. Al 28 luglio in Liguria risultavano dunque nella norma i valori di 380 sui 383 punti di monitoraggio previsti per la stagione balneare 2023.

Prosegue inoltre il monitoraggio dell’alga unicellulare Ostreopsis ovata, con la conclusione del secondo giro e un campione extra prelevato e analizzato per la zona che va da punta San Martino (porticciolo di Arenzano) al limite ovest della diga dell’aeroporto, che resta in fase di allerta sulla base della percentuale di cellule per litro.