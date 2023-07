Pegli, 38enne accoltellato dopo una rissa scoppiata sul bus: è ricoverato in gravi condizioni

Genova. Un uomo di 38 anni di nazionalità sudafricana è stato accoltellato questa notte a Pegli, nel Ponente genovese dopo una rissa scoppiata a bordo di un bus. È ricoverato in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita.

L’episodio è avvenuto poco prima di mezzanotte in strada in via Mario Nicolò Dagnino, sulle prime alture della delegazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo quanto accertato, ad accoltellare il sudafricano durante una lite è stato un cittadino albanese che è stato denunciato per lesioni.

Il 38enne è stato soccorso dai militi della Croce Verde Praese e dal personale sanitario dell’automedica del 118 di Genova. Ferito alla schiena, è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino e resta in prognosi riservata. Il coltello, rimasto conficcato nella zona lombare, è stato rimosso in sala operatoria. L’uomo verrà trasferito al Trauma Center diretto da Luca Berardi.

Tutto ha avuto inizio a bordo di un autobus della linea 1. Un giovane albanese a bordo aveva cominciato a fumare ed è stato rimproverato da alcuni coetanei sudafricani affinchè spegnesse la sigaretta.

Ne è scaturita un’accesa discussione verbale. Una volta giunti in prossimità della fermata di Pegli, il giovane albanese si è unito a una dozzina di suoi connazionali, contattati da lui stesso per sostenerlo nella lite, che accerchiavano i tre ragazzi sudafricani. Allo scopo di evitare ulteriori discussioni, i tre giovani cervano di divincolarsi dalla stretta degli albanesi che, in risposta, cominciavano a colpirli con il lancio di bicchieri e bottiglie presenti sui tavoli di un esercizio commerciale.

Nell’occasione, uno dei tre sudafricani si è allontanato repentinamente dal gruppo per guadagnarsi una via di fuga, ma è stato inseguito e raggiunto da uno degli albanesi che ha afferrato un coltello da cucina dal bancone di un bar e glielo ha conficcato nella schiena.

Gli accertamenti dei carabinieri del radiomobile intervenuti hanno consentito di identificare l’aggressore che è stato così denunciato per lesioni personali aggravate.