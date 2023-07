Liguria. Una degli ultimi post su Facebook di Davide Natale, consigliere regionale spezzino del Pd e grande tifoso aquilotto, lo vede tuffarsi al “ralenti” nel mare della costa del levante. Sarà un tuffo anche quello che farà domani, sabato 8 luglio, al Bi.Bi Service di via XX Settembre a Genova.

Questo il quando e il dove dell’assemblea regionale ligure del Partito Democratico che vedrà appunto l’elezione di Davide Natale a nuovo segretario.

Il consigliere regionale spezzino, figura vicinissima all’ex ministro Andrea Orlando ma gradito anche a chi ha sostenuto Bonaccini all’ultimo congresso nazionale, prenderà il posto di Valentina Ghio, ex sindaca di Sestri Levante che, dopo aver annunciato nei mesi scorsi il proprio passo indietro – dopo la débacle del centrosinistra alle ultime amministrative tra cui Sestri e Ventimiglia – rassegnerà le proprie dimissioni davanti all’organo collegiale.

Prima però interverrà con una lunga relazione dove potrebbero non mancare frecciate a chi, nel partito, ha remato contro, in maniera più o meno sotterranea.

I rinvii di data delle settimane passate, però, sono stati tesi proprio a evitare che la scelta su Natale fosse accompagnata da nuove fratture: la sua elezione avverrà in maniera unitaria alla fine della giornata di congresso e dopo quello che sarà il suo intervento.

Durante l’assemblea, però, ci sarà spazio anche per i segretari di federazione e per la voce delle correnti minoritarie. Queste ultime hanno chiesto che l’assemblea dia il “la” a un cambio di passo nella gestione del partito e a un cambio di strategia e non solo di nomi in vista del prossimo grande appuntamento elettorale, le regionali del 2025.

La scelta di Natale ha diverse motivazioni alle spalle. Oltre che sulle qualità politiche della persona, è stato individuato come opzione ottimale perché, essendo già consigliere regionale, non dovrebbe avere particolari obiettivi – oltre alla rielezione per un secondo mandato – e potrà portare avanti con maggiore serenità il compito di comporre la segreteria che porterà a scelte importanti come appunto quelle in vista delle regionali.

In passato erano circolati altri nomi, tra cui quello di Simone D’Angelo, già alle prese con la segreteria provinciale genovese e con il ruolo di capogruppo in consiglio comunale a Tursi, Armando Sanna, consigliere regionale (a favore di Schlein all’ultimo congresso) e la sindaca di Riomaggiore Fabrizia Pecunia.