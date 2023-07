Pattuglione dei carabinieri in centro storico: tre arresti tra spaccio e rapine

Genova. Pattuglione ieri pomeriggio in centro storico da parte dei carabinieri di Genova che nel durante la loro “missione” hanno identificato circa 190 persone e controllato oltre 60 veicoli. Nel corso dell’operazione sono state arrestate tre persone per reati di spaccio e rapina.

Nel primo caso si tratta di un uomo di origini senegalesi colto sul fatto mentre cedeva una dose di eroina ad un consumatore egiziano e poi di un ragazzo originario del Gambia che è stato sorpreso mentre cedeva della cocaina ad un consumatore italiano.

Successivamente è stato rintracciato un 18enne di origini tunisine che nelle settimane scorse era stato individuato come autore di una rapina avvenuta sempre in centro storico ai danni di un coetaneo, preso a calci e pugni per rubargli il portafogli.

Oltre a questi arresti, sono scattate tre denunce: una per violazione del daspo urbano, una per furto e una per resistenza a pubblico ufficiale: in quest’ultimo caso si trattava di un genovese di 30 anni che durante un controllo, probabilmente a causa dell’alcol, sarebbe andato in escandescenze, cercando di spintonare gli agenti.