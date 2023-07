Parte da Genova il terzo tir di aiuti della comunità di Sant’Egidio per l’Ucraina

Genova. Domani, 28 Luglio, partirà da Genova il terzo tir di aiuti umanitari diretto in Ucraina. La partenza del carico è prevista alle h. 10 presso la ditta Sogegross in Via Ponte Carrega N.22. Eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente. Il camion, frutto dello sforzo della Comunità di Sant’Egidio, sostenuta dalla cittadinanza, è diretto a Leopoli al centro di distribuzione di Sant’Egidio. Gli alimenti, legumi, pasta, riso, biscotti, tonno e carne in scatola, saranno poi distribuiti sull’intero territorio ucraino.

In questi mesi la Comunità di Sant’Egidio ucraina ha distribuito più di 60.000 pacchi alimentari aiutando circa 16.000 famiglie attraverso i propri centri di distribuzione, situati a Kiev, Leopoli e Ivano Frankivsk, e grazie alla collaborazione con altri enti ucraini.

Ancora una volta, questo invio, che si unisce al grande sforzo della Comunità di Roma, vuole essere un segno di fraterna solidarietà e di speranza verso tutto il popolo ucraino che da 17 mesi vive nel buio della guerra e attende con ansia la pace. Il tir in

partenza da Genova, infatti, oltre a essere un immediato sostegno per tutta la popolazione, è un primo passo per ricostruire un tessuto di umanità in un clima belligerante e per ribadire la necessità di portare avanti azioni di solidarietà internazionale.