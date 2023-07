Parcheggia l’auto sull’aiuola: oltre 400 euro di multa e 20 punti sulla patente

Spotorno. Forse pensava di mimetizzarsi, verde su verde, ma non è di certo passata inosservata l’auto che in questo ultimo weekend ha letteralmente parcheggiato su un’aiuola a Spotorno, nel Ponente ligure, non trovando parcheggio altrove.

“Una delle ‘novità’ dell’estate 2023, di cui avremo fatto volentieri a meno, è senz’altro la sosta sulle aiuole di cui è complice il grande afflusso nei weekend ma soprattutto la maleducazione di alcuni” scrive il sindaco della cittadina, Mattia Fiorini, sui propri canali social.

“Si tratta di un atteggiamento cosi palesemente irrispettoso delle norme ma anche della nostra stessa Città che la sanzione prevista dal Codice della Strada da sola non è sufficiente. Ma come nel caso divenuto famoso ieri, fare gli spiritosi costa”.

“Nello specifico oltre 400 euro e 20 punti sulla patente, grazie alla rete di videsorveglianza che ha permesso agli agenti di Polizia Locale di vedere tutta la serie di manovre fatte dall’autista per poter posteggiare sull’aiuola di punta est portando a casa un totale di 5 sanzioni per 426 euro e 20 punti in meno sulla patente. Inseriremo nel regolamento di polizia urbana una apposita ulteriore sanzione da 300 euro in modo che le aiuole e le aree pedonali possano rimanere tali” conclude il sindaco.