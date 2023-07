Para Triathlon e nuoto: pioggia di medaglie per gli atleti liguri

Genova. Fine settimana ricco di soddisfazioni per gli atleti paralimpici liguri. Ai campionati assoluti italiani Fisdir di nuoto a Terni Rosamaria Bagnasco ha conquistato tre medaglie d’argento. In Spagna medaglia d’argento anche per Giovanni Sciaccaluga alla World Triathlon Para Cup.

Ai campionati italiani assoluti Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali) di Terni di nuoto Bagnasco ha conquistato le sue tre medaglie d’argento rispettivamente nei 400 metri stile libero con il tempo di 9’07″80, nei 200 metri misti e infine nei 200 metri delfino. Un risultato quasi inaspettato ed emozionante per l’atleta della Ssd Formidabile di Genova e il suo staff tecnico.

Medaglia d’argento anche per Sciaccaluga alla World Triathlon Para Cup di La Coruna in Spagna. L’atleta genovese ha completato la gara in 1h18’14” arrivando per pochi secondi davanti allo spagnolo Diego Lardon Ferrer. Vittoria finale per un altro spagnolo, Daniel Molina, che ha completato il percorso diviso tra nuoto (750 metri), bicicletta (20,8 km) e corsa (5 km) in 1h13″16″.

Soddisfatto per i risultati ottenuti dagli atleti liguri il vicepresidente del Comitato Paralimpico della Liguria Dario Della Gatta: “Una grande prestazione da parte di Rosamaria Bagnasco che in tre discipline così diverse e impegnative è riuscita a conquistare tre belle, prestigiose e importanti medaglie portando in alto il nome della Liguria ai campionati nazionali. Giovanni Sciaccaluga si sta confermando giorno dopo giorno atleta di livello internazionale in una disciplina, il Triathlon, alla quale si è avvicinato solo recentemente dopo aver conquistato grandi risultati nel nuoto” commenta Della Gatta.