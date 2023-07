Un premio Oscar a Genova: a settembre le riprese del nuovo film di Paolo Sorrentino

Genova. Il nuovo film di Paolo Sorrentino verrà girato anche a Genova. A settembre il regista premio Oscar e la sua troupe arriveranno nel capoluogo ligure per le riprese del nuovo progetto prodotto da The Apartment Pictures, società del gruppo Fremantle, come di consueto con la collaborazione sul territorio della Genova Liguria Film Commission.

Del nuovo film, ancora senza titolo, si sa poco. Nel cast ci sono Celeste Dalla Porta, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Peppe Lanzetta, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Stefania Sandrelli e Alfonso Santagata, e la produzione è di Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, Anthony Vaccarello per Saint Laurent e dello stesso Sorrentino per Numero 10. Il regista aveva annunciato a metà giugno di essere pronto a tornare dietro la macchina da presa dopo il successo del 2021 “È stata la mano di Dio”, film originale Netflix proiettato in anteprima alla 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Le riprese del nuovo film sono iniziate alla fine di giugno tra Napoli e l’isola di Capri, ed è ancora una volta Napoli al centro della narrazione. Variety ha anticipato che il decimo lungometraggio di Sorrentino racconterà “la vita di Partenope, che porta il nome della sua città, ma non è né una sirena né un mito. Dalla sua nascita nel 1950 fino ad oggi”. Top secret il contenuto delle riprese genovesi.