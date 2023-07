Sorrentino a Genova, si cercano comparse per il suo nuovo film

Genova. Aaa, cercasi comparse per il nuovo film di Paolo Sorrentino. Il regista premio Oscar ha iniziato a girare a fine giugno il nuovo progetto, ancora senza titolo e prodotto da The Apartment Pictures (Fremantle company), e Genova Liguria Film Commission sta cercando uomini e donne tra i 30 e i 75 anni che vogliano farne parte.

Le candidature vanno inviate entro il 25 luglio all’indirizzo filmagenova@gmail.com allegando una foto a figura intera frontale e una a mezzo busto frontale, insieme con nome e cognome, città (provincia) e anno di nascita, numero di telefono, domicilio, altezza, taglia e numero scarpe: “Requisiti indispensabili – spiega GLFC – non avere tatuaggi visibili, ed essere residenti e domiciliati in Liguria”.

Le persone selezionate verranno in seguito contattate per partecipare come comparsa alle riprese del film, previste per settembre 2023.