Paola Ferrari scomparsa da Chiavari, forse avvistata a Varazze. Il fratello: “Aiutatemi a trovarla”

Varazze. Passa anche da Varazze l’appello per ritrovare Paola Ferrari, scomparsa da Chiavari lo scorso 5 luglio. Lo lancia il fratello che, con la famiglia, la sta cercando da giorni.

La donna, 58 anni, di Como era arrivata nella cittadina del Tigullio per qualche giorno di vacanza. E’ alta un 1,65mt, ha corporatura esile e capelli biondi.

“Potrebbe aver lasciato Chiavari per arrivare a Varazze dove, in passato, avrebbe soggiornato”, scrive Gianfranco Ferrari, suo fratello. La donna potrebbe aver perso l’orientamento. E proprio del ponente ligure, sembra che qualcuno abbia notato una persona molto somigliante a quella della foto.

Qualcuno dice di averla vista in spiaggia, qualcun altro entrare nei negozi del centro. Senza chiaramente creare illusioni, le persone convinte di aver notato una signora molto simile a Paola Ferrari si sono già messe in contatto con il fratello Gianfranco e rese disponibili a collaborare, come del resto tutti i varazzini che hanno letto l’appello dell’uomo.

“Aveva scritto di avere il cellulare con problemi di funzionamento e che sarebbe rimasta al mare un poco di più. Ma anche di aver avuto un mancamento a causa di grandi pensieri che la preoccupano”, il fratello della donna scomparsa chiede aiuto a chi vive a Varazze, a chi é qui in vacanza o abita nelle zone vicine.

Chi la vedesse contatti subito Gianfranco Ferrari, 351.7587298 o le forze dell’ordine.