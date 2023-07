Pallacanestro Sestri, secondo rinforzo: Simon Anaekwe

Genova. Rinforzo di categoria per la Pallacanestro Sestri in vista della nuova stagione di Serie B Interregionale: firmato Simon Anaekwe, pivot nigeriano di formazione italiana.

Classe 2001, Anaekwe è cresciuto nella Pallacanestro Vado, con cui si è messo in mostra al di fuori della regione nei campionati d’eccellenza con i vadesi. Per lui poi avventure prima in Serie C Gold ad Angri, poi a Ruvo di Puglia, Bernareggio e Sala Consilina in Serie B. Spetterà dunque a lui conquistare il pitturato dei Seagulls durante il prossimo campionato di Serie B.

Questo il commento di Simon Anaekwe: “Ho scelto di venire a Sestri perché ho notato grande interesse nei miei confronti quando ho parlato con il presidente, che mi ha spiegato il progetto e l’idea di squadra per quest’anno. Ho avuto modo di parlare anche con l’allenatore, che mi ha fatto capire la sua idea e la sua visione. Mi è stata data molta fiducia e mi è piaciuto molto. Sono carico ed entusiasta per questa nuova avventura e sono pronto a dare il massimo per la squadra, non vedo l’ora di iniziare”.