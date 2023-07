Pallacanestro Sestri, primo arrivo: il playmaker Riccardo Pasqualetto

Genova. Nuovo arrivo in casa Pallacanestro Sestri in vista della nuova stagione, in cui i Seagulls prenderanno parte alla Serie B Interregionale. È Riccardo Pasqualetto il primo rinforzo, giovane playmaker frutto del vivaio del Cus Genova Basket.

Classe 20,03 cresciuto nella squadra universitaria, Pasqualetto nelle ultime stagioni ha conquistato sempre più spazio in Serie C Silver in Liguria fino a ritagliarsi un ruolo da protagonista in squadra. Vicecampione italiano ai Campionati Nazionali Universitari disputati a giugno a Camerino, il playmaker genovese è dunque il primo rinforzo dei Seagulls.

Il commento di Riccardo Pasqualetto: “Sono molto contento di essere stato scelto per far parte di questa squadra che rappresenterà la città di Genova in Serie B. Ringrazio Davide e il coach per avermi dato questa opportunità, non vedo l’ora di iniziare gli allenamenti e conoscere gli altri ragazzi della squadra e dello staff. Spero di vedere molti tifosi a sostenerci durante le partite in casa, noi ce la metteremo tutta per non deluderli e per giocarci un bel campionato”.