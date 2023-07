“Palco sul Mare Festival”, non solo Porto Antico: si parte il 22 luglio alla Radura della Memoria

Genova. Un calendario ricercato per la 28esima edizione di Palco sul Mare Festival, una vetrina, una manifestazione in grado di esaltare le qualità artistiche made in Liguria insieme a ospiti di caratura nazionale. La manifestazione gode del patrocinio di Regione Liguria, del contributo del comune di Genova e del supporto di importanti sponsor. Nove serate che animeranno il calendario estivo della manifestazione che, oltre al Porto Antico di Genova, approderà anche in altre due location cittadine.

Sabato 22 luglio Palco sul Mare Festival inaugura la sua 28esima edizione in un luogo simbolico: la Radura della Memoria. Un viaggio nella storia della musica americana, un percorso di emozioni tra parole e scenografie sonore di quei capolavori senza tempo, impreziositi e interpretati dall’Acoustic Flavor. La band genovese, formata da artisti professionisti di altre band, propone brani celebri che ripercorrono la storia di artisti del calibro di James Taylor, Jim Croce, gli Eagles passando per Suzanne Vega, Jackson Brown in un live originale e coinvolgente. La loro capacità di unire eleganti atmosfere sonore e sound raffinato renderà la loro performance unica e ricca di momenti suggestivi per una serata “unplugged” imperdibile.

Con il suo stile unico e inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica alla sensibilità dei suoi testi in un’unica entità affascinante, torna sul palcoscenico genovese martedì 25 luglio all’Arena del Mare, Enrico Ruggeri, artista che ha guadagnato un posto di rilievo sulla scena internazionale. Affezionato ospite del Festival in tre passate edizioni, Ruggeri torna a esibirsi dal vivo dopo l’uscita, lo scorso anno, de La Rivoluzione, lavoro discografico caratterizzato da sonorità innovative definito dalla critica uno dei migliori della sua lunga carriera. Una scaletta rinnovata per presentare al pubblico le canzoni più recenti oltre ai grandi successi, riarrangiati con una nuova band, i Supersonics, composta da musicisti chiave della scena rock milanese e non, che accompagneranno l’artista apportando ognuno la propria esperienza, storia ed energia.

Giovedì 27 luglio Piazza delle Feste si accende al ritmo della musica e dell’intrattenimento con la banda dei Cialtroni ft Emanuele Dabbono & Manolo Strimpelli. Un live, uno spettacolo in bilico tra musica e talk show in un crescendo dinamico e dai ritmi coinvolgenti. Una band di musicisti, riuniti da un’unica anima: la passione blucerchiata per un connubio di professionalità di grandi artisti genovesi. Una “formazione” nata per gioco durante il periodo del lockdown, in grado di coinvolgere le migliaia di fan che la seguono: Enzo Tirotta, Vladi dei Trilli, Manuel Cossu, Davide Caviglia, Aldo De Scalzi, Matteo Monforte, Alessandro Pelle, Pensie, Erik Bosio, Roberto Tiranti. Interpreti di questo racconto insieme alla band: il cantautore Manolo Strimpelli, celebre cantore della poesia della pancia ed Emanuele Dabbono, versatile polistrumentista e cantautore genovese, conosciuti dai più per aver scritto e dedicato brani a personaggi del mondo del calcio diventati delle vere e proprie hit.

Si prosegue venerdì 28 luglio con l’energia degli EraOra, band poliedrica impreziosita da voci femminili e maschili che renderanno il percorso musicale ricco e vario. Il Live Aid, il concerto che più di ogni altro ha cambiato la storia della musica internazionale, rivive a Genova dopo lo straordinario sold out del 2017 nella cornice del Porto Antico. Diversi elementi per un’impronta musicale che affonda le radici nell’anima della musica: Saverio Malaspina alla batteria, Steve Vawamas al basso, Luca Borriello alle chitarre e alle voci; ospiti Mia, Cristian Lo Re (Bumcha), Bruno Caffaz, Lex, Gigi Lupo, Stefano Cavallo, Roberto Monanni e Stefano Sordi.

Non finisce qui. Sabato 29 luglio si prosegue con un grande viaggio nel cuore della musica per vivere le emozioni di un live in cui parole e note si fondono per dar voce ai brani più celebri e intensi di De André. Protagonista Aldo Ascolese in Da Faber al Cielo, un nuovo progetto musicale di uno dei più credibili interpreti di De André, nei suoi brani descrive perfettamente il clima dei vicoli e dei loro abitanti con poetica e delicatezza. Con il suo concerto porterà il pubblico indietro nel tempo, a quando Faber cantava la sua Genova, la sua Sardegna e la vita della gente con la profondità di un antico saggio e l’aria scanzonata di un ragazzino.

E poi non poteva mancare la straordinaria ironia made in Liguria con i Pirati dei Caruggi lunedì 31 luglio alle ore 21.30 all’Arena del Mare. Dopo il grande successo e gli straordinari sold out delle ultime sette edizioni, Alessandro Bianchi, Fabrizio Casalino, Andrea Ceccon ed Enrique Balbontin tornano sul palcoscenico con il nuovo spettacolo estivo A $copo di lucro. Loro, i veri predoni della comicità ligure hanno fatto la parodia al popolo della loro terra, così ospitale da vantare l’invenzione del turismo “mordi e fuggi”. Con sketch inediti e ricchi di improvvisazione, in esclusiva, i “Fab Four” di San Donato daranno vita a esilaranti vecchi e nuovi tormentoni estivi.

Giovedì 3 agosto la manifestazione itinerante si sposterà in Villa Durazzo Bombrini a Cornigliano, per tre serate al ritmo di musica e comicità. Si parte con il nuovo spettacolo (ingresso libero) di Fabrizio Pippo Lamberti in Ridi Pagliaccio – 12 Storie Tristi, un concerto-racconto in bilico tra il mondo del melodramma e quello del pop/rock, ma anche l’occasione per apprezzare i virtuosismi del protagonista, fondatore degli storici Cavalli Marci. Oltre trentacinque anni di carriera, al fianco di artisti del calibro di Vecchioni, Mannoia, Branduardi, Ramazzotti, in questo show Lamberti dimostra di essere un grande musicista e compositore, oltre che un navigato storyteller. Si prosegue venerdì 4 agosto con il nuovo spettacolo (ingresso a pagamento) di Andrea Di Marco in Di Marco Show in cui la musica è il filo conduttore, anzi il fiume conduttore. Un fiume impetuoso che porta risate, emozioni, personaggi, che fa riemergere ricordi. Dalle parodie di canzoni famosissime – da Battisti ai giovani trapper – al racconto in musica dei nostri difetti, ai tormentoni della quotidianità dell’essere umano.

Si prosegue con il gran finale in Villa Bombrini di giovedì 10 agosto con il live (ingresso libero) di Federico Sirianni in 20 anni senza Signor G. Un viaggio di canzoni e narrazioni che si muove nel tempo e nel tempo resta sospeso. Uno spettacolo che ripercorre la storia di uno straordinario artista, Giorgio Gaber, tra le canzoni e i monologhi più significativi. Accompagnato dai musicisti del Teatro Canzone di Giorgio Gaber, Gianni Martini alla chitarra e Claudio De Mattei al basso, Sirianni legato a Gaber, darà vita a un omaggio pieno di passione e rispetto per celebrare il ventennale dalla scomparsa del più autentico uomo di spettacolo del ‘900 italiano.

La prevendita dei tagliandi per gli spettacoli a pagamento di Palco sul Mare Festival è già attiva. È possibile acquistare i biglietti presso Discoclub in via San Vincenzo a Genova oppure online su palcosulmarefestival.it e palcosulmare.happyticket.it