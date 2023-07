Palazzo Ducale, proroga fino al 27 agosto per la mostra su Man Ray

Genova. Ci sarà qualche settimana in più per visitare la mostra Man Ray. Opere 1912-1975 in corso a Palazzo Ducale nell’Appartamento del Doge. L’esposizione, che rende omaggio al lavoro dell’artista passato alla storia come uno dei più grandi fotografi del secolo scorso, ma anche straordinario pittore, scultore e regista d’avanguardia, è stata prorogata, infatti, fino al 27 agosto.

Curata da Walter Guadagnini e Giangavino Pazzola e prodotta da Suazes e Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, la mostra monografica raccoglie circa 340 pezzi, fra fotografie, disegni, dipinti, sculture e film di uno dei protagonisti assoluti del fecondo periodo delle avanguardie di inizio Novecento, attivo poi anche nella seconda metà del secolo. Articolata in sette sezioni, ripercorre cronologicamente la biografia dell’artista evidenziando gli aspetti innovativi e originali della sua opera all’interno dei contesti culturali in cui ha operato.

Nato nel 1890 a Filadelfia, Man Ray esordisce a New York con la prima mostra personale nel 1915 ed è uno dei protagonisti del DADA americano insieme a Marcel Duchamp, amico e complice artistico di una vita: dal loro incontro nascono autentiche icone dell’arte del XX secolo come La tonsure e Elevage de poussiére (entrambe esposte in mostra), fotografie che rimettono in discussione l’idea stessa di ritratto e di realtà, dove la superficie impolverata di un vetro diventa un paesaggio alieno, futuribile.

Quando Man Ray si trasferisce a Parigi, all’inizio degli anni Venti, si concentra interamente sulla fotografia e pubblica i primi Rayographs, immagini fotografiche ottenute senza la macchina fotografica, accolte con entusiasmo dalla comunità artistica parigina. Una comunità che in quel momento vive la sua stagione d’oro tra Dadaismo e Surrealismo, di cui Man Ray è al tempo stesso protagonista e testimone.

I temi ricorrenti nella poetica di Man Ray sono quelli del corpo e della sensualità, che nel periodo surrealista diventano il centro dell’ispirazione: a questi anni risalgono le immagini più note dell’artista, fotografie come Larmes, La Prière. Blanche et noire, dipinti e grafiche come A l’heure de l’observatoire – Les Amoureux, una scultura come Venus restaurée, ironica e geniale riflessione sulla classicità, tutte opere esposte in mostra.

La mostra offre lo spazio anche per apprezzare l’attività di Man Ray nel cinema d’avanguardia, con la proiezione di pellicole storiche come Le Retour à la raison (1923), Emak Bakia (1926), L’Étoile de mer (1928) e Les Mystères du château du dé (1929).

Orari

Da martedì a domenica, ore 10-19

La biglietteria chiude un’ora prima

Biglietti

►Intero 13 €

►Ridotto 11 €

gruppi organizzati max 25 persone – Amici di Palazzo Ducale e dei Musei Liguri – Possessori biglietti delle altre mostre in corso a Palazzo Ducale – Possessori Card dei Musei del Comune di Genova – abbonati annuali Amt – Possessori tessera Coop Liguria – Giovani dai 14 fino a 27 anni compiuti con documento e/o tesserino universitario – Possessori tessera Arci – Visitatori con disabilità – Dipendenti IREN con accompagnatore – Dipendenti del Comune di Genova – Insegnanti – Soci Fondazione Ansaldo – Artsupp card Centro sociale Ansaldo Fincantieri – visitatori ultra 65enni

►Ridotto 9 €

possessori della Membership Card Ducale+

►Ridotto 5 €

scuole (min 10 e max 25 studenti)

ragazzi dai 6 ai 14 anni

under 27 solo il martedì non festivo

►Gratuito

minori di 6 anni non compiuti – 1 accompagnatore per disabile che presenti necessità – 1 accompagnatore per ogni gruppo – 2 accompagnatori per ogni gruppo scolastico – alunni portatori di handicap in gruppo scolastico – guide turistiche con patentino – tesserati ICOM – insegnanti con mail/voucher – giornalisti accreditati dall’Ufficio Stampa di Palazzo Ducale (previa indicazione della testata e della data della visita) – possessori coupon omaggio – Possessori Citypass Turistico – 1 accompagnatore di possessori di biglietto treno Freccia o Intercity