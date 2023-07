Orientamenti Summer, ancora aperti laboratori per giovani tra i 15 e i 35 anni

Genova. “Bellezza, sostenibilità e inclusione” è il titolo di tre laboratori della durata di due ore che la Consulta Giovani Cittadini e Cittadine del Comune di Genova ha organizzato nell’ambito di Orientamenti Summer 2023.

Così come l’appuntamento inaugurale di stamattina, anche i prossimi si svolgeranno al Centro Scuole Nuove Culture di salita della Fava Greca 8: domani, mercoledì 5 luglio dalle 17 alle 19, e giovedì 6 luglio dalle 10 alle 12.

Si tratta di attività di role-playing volte a sensibilizzare alla socialità ed a far conoscere la Consulta dei Giovani cittadini e cittadine del Comune di Genova offrendo a ragazze e ragazzi dai quindici ai trentacinque anni l’opportunità di partecipare e co-progettare attivamente per affrontare e vincere le sfide del presente e del futuro. Le tre parole che fanno da cornice all’iniziativa rappresentano altrettanti concetti interconnessi fra loro, più che mai importanti e indispensabili nel mondo attuale dove mutamenti sociali, climatici ed economici sono sempre più rapidi.

«Ringrazio i rappresentanti della Consulta dei Giovani perché si stanno adoperando tanto per collaborare fattivamente alla crescita della nostra città anche attraverso iniziative di scambio e di confronto come questa – dichiara Francesca Corso, assessore alle Politiche per i Giovani -. Nata per conoscersi meglio e per rispettarsi apprendendo le esigenze delle altre persone, questa iniziativa inserita nel più ampio contenitore di Orientamenti Summer, ha il valore aggiunto di essere stata ideata e organizzata dai ragazzi per i loro coetanei. Perché i giovani non sono i cittadini del domani ma i protagonisti della società di oggi avendo dalla loro parte la grande possibilità di cambiarla in meglio».

È ancora possibile iscriversi ai prossimi laboratori andando al seguente link: www.orientamenti.regione.liguria.it/archivio-summer-lab/bellezza-sostenibilita-e-inclusione/