Oregina, 800 grammi di cocaina sequestrati e due arresti tra via Capri e via Vesuvio

Genova. Nella serata di ieri, mercoledì 19 luglio, la polizia locale ha fermato due uomini in via Vesuvio, nel quartiere di Oregina, a Genova.

Uno dei due cittadini aveva con sé 100 dosi di sostanze stupefacenti. Le “Aquile”, nel servizio antidroga, non hanno puntato i due uomini casualmente: indagini precedenti avevano portato gli agenti a trarre alcune conclusioni sull’attività di spaccio.

I due abitavano nella vicina via Capri e utilizzavano un semplice escamotage: uno aveva con sé lo stupefacente, l’altro i soldi.

Durante la perquisizione avvenuta nell’abitazione sono stati trovati 800 grammi di cocaina purissima, per un valore di vendita al dettaglio stimato in oltre 100mila euro, altre dosi già confezionate, un bilancino, un fornello a gas, materiale per il taglio e il confezionamento.

Inoltre, sotto i cuscini di un divano erano state nascoste banconote in piccolo taglio che, con le altre tenute nel portafoglio, arrivavano a superare 6000 euro, cifra di cui non è stata fornita la lecita giustificazione del possesso.

Gli uomini sono stati arrestati e portati in carcere a Marassi.