Ordine dei commercialisti, oggi la prima riunione del nuovo consiglio con l’attribuzione delle cariche

Genova. Prima riunione oggi del nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, nel corso dell’ultima Assemblea dello scorso 22 – 23 giugno, che ha tra l’altro deliberato all’unanimità l’attribuzione delle cariche tra i diversi Consiglieri.

Il nuovo Consiglio, che resterà in carica fino al febbraio 2026, risulta così composto: Mauro Carlo Rovida (Presidente), Laura Benedettini, Laura Brullo, Elisabetta Calvi, Paola Carbonara, Marco Andrea Centore (Segretario), Matteo Costigliolo, Federico Diomeda, Stefano Franciolini, Gian Alberto Mangiante, Stefano Marchese (Vice Presidente), Eleonora Marsano, Laura Mastrangelo, Marco Andrea Odaglia (Tesoriere), Lucia Tacchino. Tutti professionisti di comprovata esperienza, i 15 componenti della nuova squadra – 7 donne e 8 uomini, di età compresa dai 40 ai 70 anni – sono uniti nell’impegno di valorizzare la Professione nel nome di un Ordine aperto, per i giovani e con le istituzioni. Mauro Carlo Rovida, dottore commercialista, vanta una lunga esperienza professionale nella consulenza commerciale e tributaria a favore di società e gruppi operanti per lo più a Genova, nel settore dei servizi connessi con le attività portuali, per società commerciali, industriali, agricole, immobiliari, finanziarie e di servizi; componente di Consigli di amministrazione, di Collegi Sindacali di società e di una banca quotata. Nell’ambito dell’Ordine ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio di Disciplina.

“Ringrazio tutti i colleghi che, numerosi, hanno partecipato all’elezione del Consiglio dell’Ordine esprimendo le proprie preferenze sui candidati della lista. Sono certo che il Consiglio saprà, con entusiasmo e passione, valorizzare ulteriormente, nel solco dell’esperienza e del lustro dei colleghi che lo hanno preceduto, l’attività della professione di dottore commercialista, impegnandosi a favorire, in particolare, quella dei giovani e degli studenti in economia, investendo nella formazione e rafforzando il rapporto con le tutte istituzioni statuali.” – ha dichiarato il neo eletto Presidente Mauro Rovida. L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova raggruppa oltre 1700 professionisti attivi a Genova e nel Tigullio, che assistono i contribuenti nei molteplici adempimenti tributari e le imprese nella complessità delle loro specifiche attività economiche. www.odcecge.it/ Per ulteriori inf