Ordinanza anti alcol, modifiche in arrivo. Tensione in maggioranza, Bertorello (Lega): “Serve maggiore ascolto tra forze politiche”

Genova. La giunta sta lavorando per modificare l’ordinanza anti alcol entrata in vigore nei giorni scorsi e che vieta su tutto il territorio comunale il consumo di bevande alcoliche in zone pubbliche dalle 16 alle 8 del mattino, fatti salvi i dehors: i divieti saranno mantenuti in particolari zone più a rischio e saranno rivisti gli orari, come anticipato nei giorni scorsi dallo stesso sindaco Marco Bucci.

Questo è quanto confermato oggi pomeriggio dall’assessore alla sicurezza Sergio Gambino, in risposta a due diversi articoli 54 discussi durante il question time del Consiglio comunale. A interrogare la giunta il consigliere Mattia Crucioli, che ha chiesto la ratio dell’ordinanza e quali correttivi potrebbero arrivare, e dal consigliere leghista Federico Bertorello.

E proprio dal consigliere della maggioranza arriva una stoccata alla giunta: Su un’ordinanza del genere, quando si decide di acuire le restrizioni, sarebbe opportuno discuterne prima in giunta, o fare un rapido giro di telefonate con i capigruppi – ha sottolineato – Noi veniamo qui non per schiacciare i pulsanti, ma per condividere le scelte dell’amministrazione civica. Vorrei che la collaborazioni tra forze politiche fossero perseguite”.

Una ‘frecciata’ rivolta alla giunta per le modalità di stesura di un’ordinanza arrivata direttamente dal volere del sindaco, come specificato dallo stesso Gambino, ma che non sarebbe stata condivisa con i rappresentanti della maggioranza. “Su precisa richiesta del sindaco, abbiamo tirato giù il testo insieme all’assessore Bordilli per poi verificarlo con lui – ha ricordato Gambino – Ora stiamo valutandone l’impatto, che sappiamo essere importante per i cittadini. Il fatto che sia temporanea è proprio per questo motivo. Stiamo valutando delle modifiche per determinare una zonizzazione più precisa, anche se sarebbe più facile farlo a territorio omogeneo. Stiamo lavorando per farla diventare più efficace possibile”.

A supporto dell’ordinanza, i numeri: “Dal 1 maggio al 31 agosto 2022, cioè la scorsa estate – ha ricordato Gambino – sono stati oltre mille gli interventi della polizia locale per ubriachezza e schiamazzi. Sono già 1049 da gennaio 2023. La prima cosa che dovevamo fare è stare a fianco dei cittadini che chiedono di poter frequentare gli spazi pubblici in sicurezza. Un diritto più importante di bersi una birretta in pubblica via“.

In risposta, Bertorello però ha rincarato la dose: “Apprezzo la risposta dell’assessore Gambino, prendere queste decisione è difficile. Ma quando bisogna supportare certe scelte, bisogna fare quadrato e fare una sintesi. Rimane il poco ascolto della maggioranza del consiglio“.

Rispondendo al consigliere di Uniti per la Costituzione, l’assessore ha invece ricordato come alcuni parti dell’ordinanza erano già in vigore in alcune zone della città. Dura la risposta del consigliere Crucioli all’assessore: “Non coglie la differenza dell’ordinanza posta in atto, unica in Italia, e la differenza tra uso e abuso di alcool. Grave che un assessore non riesca a fare queste distinzioni”.

Sempre sull’ordinanza, in mattinata il consigliere Filippo Bruzzone aveva proposto un ordine del giorno per eliminare il divieto su tutto il territorio comunale, documento però non approvato in conferenza capigruppo: “Il sindaco aveva detto di voler rivedere l’ordinanza anti alcol ma a parole a quanto pare perché oggi si poteva votare e permettere a tutta la cittadinanza di poter vivere in weekend molto più sereno – ha dichiarato a margine della seduta del Consiglio comunale – Si poteva anche avviare un vero ragionamento sulle aree critiche che non possono trovare una vera soluzione solo con l’utilizzo della forza ms anche e soprattutto con un presidio sociale. Nulla da fare, la maggioranza ha deciso che questo weekend non si potrà godere appieno dei tramonti in spiaggia, basterà avere un attico in corso Italia“.