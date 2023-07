Ordinanza anti alcol, deroga per la festa a Quinto: ‘segno distintivo’ per venditori e consumatori

Genova. Mentre il Comune di Genova sta valutando come affinare l’ordinanza anti alcol entrata in vigore lo scorso 3 luglio – con non poche polemiche – arriva la prima deroga richiesta ed ottenuta dagli organizzatori di un evento che questa sera animerà le strade di Quinto.

Si tratta di una manifestazione relativa al progetto ‘Quinto’, organizzata dalla Rete Contatto di Genova che si svolgerà “in data 14 luglio 2023 in piazzale Carristi d’Italia lato mare tra il Centro Anziani la Rotonda e l’incrocio con via Giovanni Flechia”, come riportato dalla determinazione derigenziale pubblicata oggi dagli uffici comunali.

Nel documento si legge che “l’Amministrazione Comunale attribuisce significativo interesse alle attività di animazione e promozione del territorio poste in essere dagli eventi in oggetto per i positivi riflessi sulla riqualificazione dell’area in termini di presidio, pulizia e partecipazione, come già dimostrato nel corso degli eventi della stessa tipologia che si sono tenuti nella medesima area nello scorso mese di giugno”. Una considerazione che è stata valutata come positiva per rilasciare la delega.

Ma vista la situazione gli organizzatori avranno degli obblighi: “Onde assicurare che la deroga non vada a beneficio di attività di vendita e consumo di alcolici in realtà non connesse con lo svolgimento dell’iniziativa – si legge nella determinazione dirigenziale – vista anche l’ampiezza dell’area interessata dalla manifestazione, appare opportuno subordinare l’efficacia della deroga alla circostanza che le attività di consumo e di vendita siano poste in essere da parte di e nei con- fronti di soggetti identificati mediante apposito segno distintivo, distribuito dagli organizzatori dell’evento per segnalare gli effettivi partecipanti all’evento, disponendo che i suddetti divieti restino operativi nei confronti di chi sia sprovvisto di tali contrassegni”.