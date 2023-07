Ordinanza anti alcol, Bucci: “Ci saranno sicuramente correttivi e ascolteremo anche i giovani”

Genova. “Stiamo lavorando a correttivi, penso che ci saranno sicuramente”. Il sindaco Marco Bucci, a margine della cerimonia di avvicendamento al comando della Capitaneria di porto di Genova, annuncia modifiche all’ordinanza anti alcol finita al centro delle polemiche. Il provvedimento vieta di consumare bevande alcoliche dalle 16.00 alle 18.00, con l’eccezione dei locali e dei dehors.

“Lo scopo non è limitare la libertà delle persone, ma aumentare la libertà di chi non vuole ragazzini ubriachi in giro e godersi la serata senza problemi di sicurezza – prosegue il sindaco -. Certamente c’è il problema della pizza e birra in spiaggia, me l’ha detto anche mio figlio. Finché si tratta di una pizza e birra non ha mai fatto male a nessuno, quindi è sciocco che ci siano limitazioni, lo correggeremo di sicuro. Ma certe situazioni sono inaccettabili e vanno risolte. Abbiamo bisogno di una stretta, qualcosa di più rigido”.

Il Comune aspetterà due settimane per monitorare la situazione e poi deciderà le correzioni da apportare. Che potrebbero riguardare sia gli orari di applicazione sia le zone della città (al momento è valida su tutto il territorio comunale). “In ogni caso aspettiamo di sentire tutti quanti, le associazioni di categoria, anche i giovani – premette Bucci -. È positivo che si sia mossa la situazione. Tutti quelli che vogliono aiutarci ci mandino suggerimenti. Certamente criticare è facile”.

Il bilancio, secondo il sindaco, è soddisfacente in questi primi giorni: “Ho avuto moltissimi commenti positivi da parte di famiglie e altre persone, ma devo pensare anche a chi ha fatto commenti negativi, anche loro hanno diritto di vivere a Genova. Noi dobbiamo trovare il punto di successo, alla fine si troverà”.

A chiedere correttivi su misure considerate “troppo restrittive” ieri è stato il capogruppo della Lega a Tursi, Federico Bertorello. Una prima apertura era arrivata dall’assessore Sergio Gambino che aveva proposto un periodo di monitoraggio di 15 giorni anticipando però il “massimo impegno per far rispettare l’ordinanza”. Oggi pomeriggio alle 18.30 è stata convocata in piazza De Ferrari una manifestazione di protesta dal titolo Free Luppols, un presidio in cui i partecipanti “sfideranno” il provvedimento presentandosi con una borraccia.