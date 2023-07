Operatore Amiu aggredito da un automobilista, l’azienda: “Condanna senza alcuna giustificazione”

Genova. “Tutta Amiu Genova è profondamente addolorata e esprime il suo sostegno al collega che ha subito la grave aggressione nel pomeriggio di sabato mentre svolgeva il proprio lavoro. Vogliamo a tutti i livelli esprimere la nostra solidarietà nei confronti del collega e tutto il sostegno aziendale possibile anche nelle sedi istituzionali opportune”.

Questo il messaggio di Amiu dopo l’episodio che ha visto un netturbino essere aggredito da un automobilista mentre stava pulendo le strade dopo il mercato.

“Condanniamo senza alcuna giustificazione anche tutte le aggressioni fisiche e verbali che spesso giornalmente le nostre colleghe e colleghi subiscono – prosegue la nota dell’azienda – nessuno merita di essere attaccato e di subire violenza e a tutti i livelli: utenti, cittadini, colleghi e istituzioni dobbiamo fare il possibile per assicurare che niente del genere accada mai più”.

Anche il Partito Democratico esprime solidarietà e vicinanza: “I dati denunciati dai dipendenti di Amiu, così come di Amt, parlano ormai da tempo di un tasso crescente di episodi di aggressioni fisiche e violenze verbali ai danni degli operatori esposti alle relazioni con il pubblico”.

Ma i Dem colgono l’occasione per attaccare l’amministrazione comunale di centrodestra. “Fatti come questo, mettono in evidenza una gestione superficiale e inadeguata da parte dell’amministrazione comunale della polizia locale che, nonostante gli sforzi profusi, risulta essere mal ripartita sul territorio comunale. È necessaria una più equa e puntuale redistribuzione delle forze in campo al fine di garantire ai lavoratori tutti di operare in sicurezza. Il Partito Democratico vigilerà affinché chi amministra la città si faccia carico di questa istanza”.