Operaio precipita da un’impalcatura e muore: ennesima tragedia sul lavoro in Liguria

Vado Ligure. Grave incidente sul lavoro, questo pomeriggio, a Vado Ligure.

Secondo le primissime informazioni, per cause ancora da accertare intorno alle 15 di oggi un operaio è precipitato da un’impalcatura allestita sulla facciata di un palazzo in ristrutturazione situato lungo la via Aurelia. L’uomo, in particolare, sarebbe caduto da un ponteggio sul lato posteriore dell’edificio rispetto all’Aurelia.

Stando a quanto accertato finora, si tratterebbe di un serramentista di origine albanese di circa 40 anni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale della croce oro di Albissola Marina insieme all’automedica del 118. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed è deceduto. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per i rilievi del caso.

“E’ una mattanza nazionale che va fermata ed è necessario applicare le norme a tutela della salute e sicurezza sui posti di lavoro – denuncia la Cgil Liguria – Nel comparto edile le cadute dall’alto sono tra le maggiori cause di incidenti sul lavoro e oggi questo rischio viene amplificato dagli effetti che i cambiamenti climatici provocano sulle temperature. Nel porre le condoglianze a famiglia e ai colleghi dell’operaio morto sul lavoro, la Cgil chiede agli enti preposti di inasprire i controlli nei cantieri”.