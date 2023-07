Omicidio Scagni, la procura di Genova chiede l’archiviazione per medico e poliziotti: nessuna responsabilità nella morte di Alice

Genova. La decisione era attesa da tempo, ancora prima dell’inizio del procedimento principale che vede Scagni imputato dell’omicidio della sorella con l’aggravante della premeditazione. Ma il procuratore Nicola Piacente ha chiesto in questi giorni gli ultimi approfondimenti dopo alcune testimonianze rese in aula nell’ambito del processo che si sta svolgendo in corte d’Assise.

Ieri però la procura di Genova ha comunicato ai famigliari di aver chiesto l’archiviazione del cosiddetto ‘fascicolo bis’ dell’omicidio, che vede indagati un medico della Asl3 e due poliziotti della centrale operativa della Questura, accusati di omissione d’atti d’ufficio, omessa denuncia e morte come conseguenza di altro reato.

A renderlo noto la stessa Antonella Zarri in un post sui social. “Abbiamo più volte chiamato il 113 perché spaventati dal degenerare inesorabile della situazione. Ci è stato risposto di chiuderci in casa fino al lunedì successivo”. Ricorda. (qui la lunga telefonata di Graziano Scagni al 112)

Zarri ancora una volta ne post non risparmia pesanti accuse nei confronti della Procura, poi conclude: “Non abbiamo alcuna speranza – conclude – Lo avevo previsto perché ci era stato subito spiegato dal nostro avvocato. Ma quel che stiamo facendo noi genitori lo dobbiamo ad Alice che non c’è più ed ad Alberto che si è di fatto ucciso pure lui. Noi non contiamo nulla. Siamo solo cittadini”. Quasi scontata appare l’opposizione alla richiesta di archiviazione che porterà la vicenda davanti a un gip che dovrà decidere se archiviare definitivamente o chiedere al pm di disporre ulteriori indagini.

Nelle 20 pagine di motivazioni della richiesta di archiviazione la Procura ricorda che i due unici interventi delle volanti erano stati sollecitati dai vigili del fuoco dopo il danneggiamento e poi il tentato incendio a casa della nonna di Alberto dove però non era stato possibile constatare chi ne fosse l’autore: “La mancanza di una denuncia presentata alla polizia o direttamente all’autorità giudiziaria ha impedito la conoscenza di tutte quelle circostanze e dei fatti che avrebbero potuto costituire elementi predittivi utili ad inquadrare la situazione e a valutarne in anticipo la pericolosità per i soggetti coinvolti”.

In considerazione di questo, “la condotta dell’operatore 113 e del suo superiore in servizio presso la sala operativa il maggio 2022, deve essere quindi vagliata esclusivamente sulla scorta delle informazioni fornite nel corso della telefonata da Graziano Scagni” e “appare chiaro che l’invio della volante in soccorso è strettamente legato non solo al tipo di evento rappresentato ma soprattutto al fatto che vi sia in atto un concreto ed attuale pericolo per l’incolumità delle persone. Questo deve essere certamente ravvisata nella presenza sul luogo dell’intervento della persona fonte di pericolo, tant’è vero che le linee guida suggeriscono all’operatore del 113 di richiedere non solo la descrizione di cosa stia accadendo ma anche se l’evento è in corso o si è già esaurito“.

Visto che Graziano Scagni aveva di fatto raccontato di una telefonata del figlio, che in quel momento non si trovava sotto casa dei genitori né della sorella, “l’operato degli indagati non pare censurabile penalmente quale omissione di atti d’ufficio, in quanto ne difettano sia l’elemento materiale che quello psicologico del dolo necessari ad integrare la fattispecie delittuosa”.

Per quanto riguarda il medico del centro di salute mentale, il pm ricorda come dopo che Alberto non si era presentato all’incontro dove erano andati invece i famigliari (quello del 22 aprile), avesse deciso di contattare Alberto per convocarlo per il 2 maggio. E come non fosse possibile far scattare né il tso e nemmeno l’accertamento sanitario obbligatorio: “L’accertamento sanitario obbligatorio è deciso dal medico psichiatra in via eccezionale qualora ci sia il sospetto di alterazioni psichiche gravi e quando sono stati vanamente esperiti tutti i tentativi di contattare la persona per acquisire il suo consenso alla visita”. Il medico in aula, come ricorda la procura “ha spiegato inoltre che nel caso specifico, dopo il colloquio con i familiari, avvenuto il 22 aprile, e le informazioni pervenute telefonicamente il 28 aprile non aveva, sulla base di quanto le era stato riferito, elementi per poter effettuare una diagnosi in quanto erano riportati dai familiari soprattutto comportamenti antisociali, e non aveva invece ravvisato sintomi psichiatrici tali che consentissero e suggerissero un intervento d’urgenza. Aveva invece deciso già durante la riunione del 28 aprile, subito prima della telefonata di Graziano Scagni, insieme ai medici dell’equipe psichiatrica, di coordinarsi con il medico di base, con il neurologo e con il Sert ma poi, dopo la telefonata aveva deciso anche di convocare formalmente Alberto Scagni per il 2 maggio”.

E circa l’ipotesi di reato formulata nell’esposto di morte come conseguenza di altro reato, la Procura conclude: “nel caso specifico difetterebbe anche qualunque rapporto di causalità materiale con l’evento morte di Alice Scagni, rispetto al quale il mancato invio della polizia sotto casa della vittima, ben sette ore prima dell’omicidio, non può costituire un contributo al verificarsi di quell’evento, pianificato con premeditazione dal fratello e soprattutto giunto sul luogo diverse ore più tardi rispetto all’ora della richiesta alla centrale operativa della Questura, in quanto non era prevedibile in base ai dati di conoscenza a loro disposizione al momento della richiesta”.