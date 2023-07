La lite nell’appartamento, l’omicidio, il viaggio in taxi per liberarsi del cadavere: così è stato ucciso Mohamed

Genova. Una confessione arrivata davanti a una lunga serie di prove, dai filmati delle telecamere di videosorveglianza alla testimonianza del tassista che li ha accompagnati sino a Chiavari, ignaro di trasportare una valigia con un cadavere al suo interno. E ancora tabulati telefonici e testimonianze.

Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, detto Bob, 26 anni, e Mohamed Ali Abdelghani Ali, detto Tito, di 27, alla fine hanno ammesso davanti ai pm di avere ucciso Mohamed Mahmoud Sayed Abdalla, il ragazzo di 19 anni il cui cadavere è stato trovato privo di testa e mani al largo di Santa Margherita Ligure il 24 luglio scorso.

L’omicidio al culmine di una lite nell’appartamento di via Vado

La confessione è arrivata lunedì mattina, al termine di un lunghissimo interrogatorio, a meno di una settimana dal ritrovamento del cadavere. Mohamed è stato ucciso nell’appartamento di via Vado, a Sestri Ponente, utilizzato come dormitorio dai dipendenti della barberia Aly’s Barber Shop per questioni lavorative: aveva deciso di lasciare il salone e di andare a lavorare per la concorrenza, un negozio di Pegli in cui aveva già fatto una prova. Voleva guadagnare di più, Mohamed, per aprirsi un salone tutto suo e riuscire anche a mandare soldi ai genitori e ai fratelli. Ma per Tito e Bob, gestori del salone di via Merano, la richiesta non soltanto era inaccettabile, ma andava bloccata, e punita, nel modo più atroce possibile.

Mohamed è stato attirato nell’appartamento di via Vado domenica pomeriggio (non è un caso che la procura contesti l’omicidio premeditato in concorso insieme con la soppressione di cadavere) e ucciso con tre fendenti al fegato, allo stomaco e al cuore, quest’ultimo mortale, sferrati – stando a quanto dichiarato da Bob – da Tito. Fratello del titolare della barberia, Tito aveva avuto diverse liti con Mohamed per la decisione di dare le dimissioni, e agli inquirenti Bob ha rivelato che sarebbe stato lui a colpire il ragazzo durante l’ennesimo litigio, l’ultimo, e di avere provato a mettersi tra i due, ma di essersi spostato nel timore di essere colpito a sua volta. L’uomo ha rivelato anche di essere stato minacciato di morte da Tito, minacce estese anche alla famiglia, se avesse detto qualcosa e se non lo avesse aiutato a disfarsi del cadavere.

Il cadavere portato a Chiavari su un taxi in una valigia

L’omicidio è quindi avvenuto nell’appartamento di via Vado, e il corpo senza vita di Mohamed ne è uscito in una grossa valigia caricata poi su un taxi insieme con quella con i suoi effetti personali, presi il giorno stesso dall’abitazione. La testimonianza del tassista e le immagini delle telecamere di videosorveglianza di Genova e di Chiavari confermano gli spostamenti: Mohamed viene visto per l’ultima volta pochi minuti prima delle 15 in piazza Poch, diretto in via Merano. Poco dopo le 18 Tito e Bob vengono immortalati mentre da via Vado percorrono piazza Poch e procedono in direzione via Merano, dove Tito butta via qualcosa in un bidone all’incrocio. I due raggiungono poi il salone e ne escono poco dopo con le valigie, salgono sul taxi, arrivato nel frattempo in via Merano, e partono.

Il cadavere decapitato e mutilato sulla spiaggia di Chiavari

L’auto bianca, sempre secondo la testimonianza del tassista e le immagini delle telecamere, si ferma in via Tripoli, a Chiavari, nei pressi dell’altro salone Barber Shop Aly, in corso Dante. Sono le 19.14, e Bob viene immortalato mentre trascina una valigia dentro il cancelletto pedonale, mentre Tito resta in via Tripoli. I due fanno avanti e indietro per qualche minuto, e alle 2 vengono raggiunti da altri due cittadini egiziani. A dimostrarlo un verbale dei poliziotti del commissariato di Chiavari, che li identificano nei pressi della barberia. Poco dopo le 3 Tito e Bob escono per l’ultima volta dal salone trascinando un trolley che si caricano sulle spalle, raggiungono a piedi la ciclabile lungo la sponda destra dell’Entella e “spariscono” sino alle 4.09 di lunedì mattina. Ricompaiono in via Groppo, dove sono nuovamente presenti le telecamere cittadine.

Cosa è successo, dunque, tra l’arrivo a Chiavari e via Groppo? Per gli inquirenti, una volta giunti in via Tripoli i due hanno portato il corpo di Mohamed nel retrobottega della barberia poi sono usciti. Controllati dalla polizia, tornano nel retrobottega del negozio e ne escono con il cadavere, raggiungendo il torrente Entella e poi la spiaggia: qui Tito mutila il corpo, tagliandogli mani e testa, e poi lo getta in mare. È sempre lui, sostiene Bob, a sbarazzarsi della valigia dopo averla cosparsa di calce, il giorno successivo.

I due presunti assassini si accusano a vicenda

Tito, pur confermando tutti gli spostamenti e gran parte della ricostruzione degli inquirenti, ha invece fornito dichiarazioni definite dalla procura “poco credibili” sulla dinamica dell’omicidio. L’uomo ha raccontato che Mohamed avrebbe iniziato a litigare con Bob e che i due si sarebbero insultati, che il ragazzo li avrebbe minacciati di denunciarli e avrebbe afferrato un coltello. Tito avrebbe tentato di disarmarlo, ferendosi a una mano, e a quel punto la vittima sarebbe caduta sulla lama procurandosi un taglio letale. Mohamed, sempre secondo Tito, avrebbe a quel punto provato a scagliarglisi di nuovo contro, e lui lo avrebbe colpito. Non ha invece saputo giustificare perché avesse un morso sul braccio, morso che Bob ha sostenuto avesse ricevuto mentre uccideva Mohamed.

Bob, insomma, sostiene che a uccidere Mohamed sia stato Tito al culmine di un litigio. Tito, dal canto suo, sostiene di essersi difeso e di non avere mai voluto uccidere il ragazzo, né di essere stato contrario alle sue dimissioni e alla decisione di andare a lavorare per la concorrenza. Entrambi hanno inoltre addossato all’altro la responsabilità delle mutilazioni al cadavere. Gli accertamenti della procura e dei carabinieri del nucleo investigativo di Genova e di Chiavari proseguono, proprio con l’obiettivo di ricostruire nel dettaglio l’omicidio e le ore successive.