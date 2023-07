Nuovo sequestro di droga nel porto di Vado Ligure: trovati 62 kg di cocaina nascosti tra le banane

Vado Ligure. Nuovo maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure. Durante un controllo doganale i funzionari hanno sequestrato 62 kg di cocaina, con un valore di spaccio stimato in circa 5 milioni di euro.

Il carico illecito, composto da 54 panetti contraddistinti dal logo “Boss”, era nascosto in un container contenente banane e proveniente dal porto di Guayaquil, in Ecuador.

Le modalità di occultamento dello stupefacente in arrivo nelle zone portuali si dimostrano sempre più diversificate, per questo gli investigatori perfezionano, di volta in volta, le metodologie operative di controllo volte ai ritrovamenti.

L’attenzione sui carichi di merci potenzialmente sospette, sempre accompagnata da riscontri fattuali, risulta un insostituibile strumento nell’attività di contrasto e repressione al traffico di sostanze stupefacenti che, nell’ultimo semestre, ha interessato in particolare il porto di Vado Ligure.

Tra i precedenti già riscontrati nel corso dell’anno: a fine marzo una operazione della Guardia di Finanza aveva portato al sequestro di 83 Kg di cocaina. Il 14 aprile scorso i funzionari del Reparto Antifrode dell’Ufficio delle dogane di Savona, con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza, avevano posto sotto sequestro altri 47 kg, sempre di cocaina.

Un fenomeno, tra l’altro, attenzionato anche delle stesse autorità preposte alla lotta contro la criminalità organizzata, che utilizza sempre di più i porti, in particolari quelli liguri, per l’arrivo dei loro carichi di droga.