Nuovo crematorio a Staglieno, Uremassi: “Non esiste un progetto, la minoranza dice no a prescindere”

Genova. “Non esiste neppure il progetto definitivo depositato sul nuovo inceneritore di Staglieno, eppure l’opposizione accende il fuoco delle polemiche sul forno crematorio di Staglieno”. Così il presidente del Municipio Media Valbisagno Maurizio Uremassi commenta quanto accaduto nell’ultimo consiglio sul forno crematorio di Stagliano, definendolo “incredibile”. Durante la seduta, cui hanno partecipato i comitati Banchelle e Via Vecchia e dintorni, è stata respinta una mozione della minoranza corredata di studi sulla pericolosità dell’impianto.

“Nel corso della seduta sono stati auditi i rappresentanti dei comitati civici, è stata raccolta tutta la documentazione da loro fornita. Al momento della votazione sulla mozione presentata dalle opposizioni che intendeva imporre un no al progetto, abbiamo spiegato perché non potevamo accettare questa posizione preconcetta – spiega Uremassi -. Infatti proprio perché siamo attenti alle esigenze del cittadini e al bene della collettività e del territorio non possiamo accettare di esprimerci in maniera preconcetta ed assolutamente priva di informazioni scientifiche ufficiali al riguardo, così come invece era nelle intenzioni della minoranza, desiderosa solo di far polemica, di alimentare paure infondate negli abitanti e e di dire no a prescindere“.

“Nel corso del dibattito è stato infatti spiegato che la società aggiudicataria non ha ancora presentato un progetto definitivo sul nuovo forno crematorio nel sito prescelto all’interno del cimitero di Staglieno – continua il presidente del Municipio -. Neppure esiste un parere di Asl, proprio perché manca la base su cui quest’ultima è chiamata ad esprimersi, dal punto di vista sanitario e della sicurezza, circa le emissioni dell’impianto nel rispetto delle leggi e dei decreti vigenti. Allo stato attuale, quindi, il giudizio su tale progetto è evidentemente molto prematuro“.

Per il forno crematorio si è già svolta la gara per il progetto e l’esecuzione dei lavori, terminata con l’assegnazione del project financing alla cordata di imprese guidata dalla Crezza srl, proponente del progetto che vale 6,5 milioni di euro per una concessione di utilizzo di 23 anni che potrebbe fruttare circa 52 milioni di ricavi. L’impianto sarebbe capace di cremare 4500 salme all’anno, secondo lo studio di fattibilità che è stato presentato.

“Il comportamento dei consiglieri di maggioranza presenti alla seduta è stato semplicemente equilibrato e trasparente – prosegue Uremassi -. Abbiamo rifiutato di assumere una decisione senza avere gli elementi necessari ad esprimere un giudizio che non possono, allo stesso tempo, avere i sostenitori del no a tutto. Dimostrare un’onestà intellettuale e rispetto della realtà senza rincorrere posizioni emozionali e strumentali è stato definito uno spettacolo vergognoso ed imbarazzante, un servilismo nei confronti del sindaco Marco Bucci o del governatore Giovanni Toti (peraltro ignorando che il Municipio non ha alcuna correlazione né dipendenza gerarchica alla Regione Liguria)”.

“Questi gravi attacchi, lesivi della reputazione e della correttezza del comportamento del presidente e dei consiglieri di maggioranza presenti alla seduta che amministrano il Municipio IV Media Val Bisagno non possono che essere rispediti al mittente, con l’auspicio che i cittadini, correttamente informati di quanto accaduto, sappiano distinguere chi fa propaganda strumentale senza elementi e chi svolge un compito istituzionale, basando le proprie posizioni su dati ufficiali e scientifici, al momento non conosciuti, onde poter valutare l’interesse della popolazione della Val Bisagno”, conclude il presidente.