Nuove miniere in Europa, Italia chiederà deroghe per aree protette: il titanio del Beigua potrebbe diventare ‘coltivabile’

Genova. Una nuova stagione mineraria potrebbe aprirsi per l’Italia e i paesi dell’Unione Europea, da tempo alla ricerca di materie prime preziose sempre più rare e introvabili a causa di un mercato globale alle prese con crisi geopolitiche ‘ad alta tensione’ tra blocco occidentale e il resto del mondo.

Questa mattina il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha sostenuto che entro la fine dell’anno verrà definito l’intero quadro riguardante l’estrazione e la lavorazione delle materie prime critiche in Europa. Questo comprende la normativa europea, italiana e le potenzialità del territorio italiano. Una volta aggiornato il quadro normativo, si potrebbe aprire, quindi, una nuova pagina della storia della ricerca mineraria in Italia.

Il ministro Urso ha sottolineato che l’Unione Europea ha identificato 34 materie prime critiche, di cui 16 sono considerate anche strategiche per la transizione ecologica e digitale. Queste materie prime sono destinate all’aerospazio, alla difesa, alla produzione di batterie e pannelli solari, e sono anche importanti per colmare il divario tra l’offerta globale e la domanda prevista. L’Italia possiede 16 di queste 34 materie prime critiche, ma si trovano in miniere che sono state chiuse 30 anni fa, mentre altre si troverebbero in aree protette.

Una di queste materie è il titanio che, nel massiccio del Beigua – citato dal ministro stesso – potrebbe trovarsi in quello che diversi studi hanno definito come il giacimento di titanio più grande del mondo. Un giacimento però sottostante uno dei parchi più importanti del paese per la sua incredibile biodiversità e che in questi anni è stato difeso strenuamente da cittadini, associazioni e, almeno sulla carta, da molti partiti politici. E’ nota a tutti la querelle nata dall’autorizzazione firmata dagli uffici di Regione Liguria per la ricerca mineraria in loco, autorizzazione che ha scatenato una vera è propria rivolta, non solo social, e che ha portato l’ente regionale ad escludere poi attività estrattiva. Almeno fino ad oggi.

Il vincolo di area protetta, infatti, ha fino ad oggi difeso il massiccio del Beigua da attività estrattive, ma presto potrebbe non bastare più: secondo quanto affermato dallo stesso Urso “Il governo italiano sta chiedendo all’Unione Europea di prevedere deroghe nel regolamento quando è in gioco l’interesse nazionale”. In altre parole, quindi, se il titanio dei monti liguri diventasse ‘strategico’ ogni attività estrattivo potrebbe trovare deroghe e porte aperte.

Urso, infine, ha anche criticato il voto del Parlamento europeo sul regolamento dell’UE per il ripristino della natura, sostenendo che l’Europa dovrebbe tornare a produrre sul proprio territorio e garantire una catena di approvvigionamento interna, invece di ridurre l’area coltivabile