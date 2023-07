Nuova agenzia regionale dei rifiuti, l’indiscrezione: la sindaca di Vado verso la nomina

Liguria. Potrebbe essere Monica Giuliano, sindaca di Vado Ligure, la donna scelta dalla Regione Ligure per presiedere la nuova agenzia regionale sui rifiuti. Al momento nessuna conferma ufficiale e nessun commento dalla diretta interessata, tuttavia l’indiscrezione continua a far discutere, e certamente non mancherà di alimentare polemiche politiche connesse anche alla vicenda del rigassificatore.

Anche perché, in caso arrivasse la nomina, Giuliano dovrebbe lasciare la cittadina del litorale savonese sospesa tra l’ipotesi commissariamento e la reggenza all’attuale vicesindaco Fabio Gilardi (con il Comune comunque al voto amministrativo nella primavera 2024)

Secondo quanto appreso dai corridoi di palazzo Fieschi, considerato l’iter in corso e già annunciato per la costituzione della nuova agenzia ligure, la scelta potrebbe già avvenire alla fine della prossima settimana.

Anche dalla Regione Liguria bocche cucite a livello ufficiale, nonostante la sindaca di Vado Ligure, ex presidente della Provincia di Savona, sia considerata tra le figure papabili per il nuovo incarico di governance dell’igiene ambientale e urbana regionale, che dovrà coordinare i territori provinciali rispetto agli obiettivi sulla raccolta differenziata e sulla realizzazione di un vero ciclo sui rifiuti, comprese le varie infrastrutturazioni necessarie.

La nomina del nuovo presidente spetta direttamente al governatore ligure Giovanni Toti, con il quale, dopo la lunga esperienza nel Pd, Monica Giuliano si è avvicinata anche politicamente, nel segno del partito totiano che in Liguria ha ottenuto il successo elettorale.

L’ipotesi della presidenza alla Giuliano è caldeggiata in alcuni ambienti provinciali, in quanto una savonese sarebbe al vertice ligure di un settore certamente di peso e andrebbe a colmare la ormai rimarcata “carenza di rappresentanza del territorio”, dall’altro lato si aprono i possibili contraccolpi politici, a livello partito – i suoi ex compagni Dem e le opposizioni ambientaliste vadesi – così come sul futuro dell’amministrazione comunale, che la sindaca lascerebbe prima della scadenza naturale del mandato.

Non solo, sulla sfondo della nomina resta il quadro complessivo di interventi – e opere complementari – sul fronte portuale e logistico per Vado Ligure, come la recente vicenda del rigassificatore.

“Monica Giuliano rappresenta quello che noi vogliamo cambiare nella politica ligure. Nata a sinistra e poi passata a destra, riuscendo in alcuni momenti, caso unico in Italia, a essere alleata con entrambe, adesso ottiene da Toti il premio del cambio di casacca – commentano i consiglieri regionali della Lista Sansa -. Monica Giuliano ha guidato e guida Vado, un Comune che ha visto la salute degli abitanti e l’ambiente martoriati prima dalla centrale a carbone, poi da discariche, industrie inquinanti, progetti colossali di centrali a gas e ora anche il rigassificatore. Giuliano è sempre stata dalla parte sbagliata. Dalla parte delle opere, delle compensazioni. Giuliano è sempre stata dalla parte di se stessa”.

“Nella relazione che abbiamo fatto in Consiglio regionale sulla nuova Agenzia dei rifiuti, abbiamo da subito evidenziato che si sarebbe trattato di un’agenzia poltronificio e non di una mossa per migliorare la gestione dei rifiuti – sottolinea la consigliera Selena Candia -. Sarebbe bastato assumere personale nelle Province e nelle Città metropolitane, che sono gli enti preposti a fare lo stesso lavoro che si prefigge di fare la nuova Agenzia. Invece si è preferito, ancora una volta, dare incarichi, ruoli di potere e compensi alla politica”.

“Questa vicenda mette insieme l’esatto contrario di due battaglie che abbiamo sempre portato avanti – conclude il consigliere Roberto Centi -. Una visione veramente attenta agli equilibri di tutto il territorio e non solo, e sempre, sfavorevole ad alcune zone, come abbiamo sottolineato molte volte a proposito del piano per i rifiuti e il biodigestore di Saliceti nello spezzino. E poi la battaglia contro il rapporto di do ut des, di baratto di un territorio per una carriera personale, che caratterizza sempre di più l’amministrazione Toti”.