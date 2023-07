“Notti bianche di Liguria”: sold out i primi show e concerti, il prossimo evento lunedì ad Arenzano

Genova. Grande successo per il primo weekend delle Notti bianche di Liguria: sold out per lo spettacolo di ieri, sabato 8 luglio, ad Arcola, all’interno del ciclo Shakespeare by night, la pièce itinerante del Teatro della Tosse che da voce ad alcuni dei più iconici personaggi shakespeariani, come Calibano, le streghe di Macbeth, Claudio e Puck, e complessivamente oltre 5mila persone in piazza a Savona in due distinte serate in piazza Sisto IV, per il concerto “Radio 101 – Summer party” del 6 luglio con i Gemelli Diversi e Follya e il “R101 and Friends” del 7 luglio con Luigi Strangis, Matteo Romano, Federica, Piccolo G, Erwin, Junior Cally e Federica Carta, special guest Gaia.

“Un inizio all’insegna di un grande riscontro di pubblico per gli eventi estivi della Liguria – commenta il presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria Giovanni Toti – Un programma pensato per essere distribuito sul territorio, tra costa ed entroterra, da Levante a Ponente, e soprattutto pensato per soddisfare ogni preferenza di liguri e turisti: musica, teatro, cultura e approfondimenti per rendere la Liguria ancora più a misura di ogni tipo di visitatore, integrando una ricchezza di panorami, opportunità, spiagge, attività outdoor ed enogastronomia uniche al mondo. Grazie a tutto questo la Liguria si appresta a vivere un’altra estate da record”.

Le Notti Bianche di Liguria, la rassegna di dodici serate gratuite all’insegna di musica, teatro e cultura, organizzate da Regione Liguria, prevedono concerti organizzati con le radio del gruppo Mediaset, appuntamenti culturali pensati da Fondazione Treccani e uno spettacolo teatrale, omaggio a Wiliam Shakespeare, ideato dal Teatro della Tosse.

Il prossimo appuntamento è con le ‘Lezioni Treccani‘, i talk – show e panel di approfondimento organizzati da Fondazione Treccani Cultura e Kratesis. Lunedì 10 luglio alle 21, la villa Figoli des Geneys di Arenzano, la serata sarà dedicata a una delle più importanti figure del cinema e dello spettacolo italiani, Monica Vitti: “Monica. La vita di una donna irripetibile” vedrà la partecipazione del regista teatrale e conduttore televisivo Pino Strabioli e della giornalista e scrittrice Laura Delli Colli.

“Le Notti Bianche di Liguria 2023 hanno già dimostrato agli esordi la loro portata, la capacità di attrarre generazioni diverse, turisti e residenti – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing territoriale e allo Sviluppo dell’Entroterra Alessandro Piana -. Musica e teatro sono i pilastri portanti, con formule capaci di valorizzare il territorio, come si è visto ad esempio ad Arcola con Shakespeare by night, pièce itinerante che ha fatto scoprire, al contempo, gli angoli più suggestivi del centro. Lo spirito di questa manifestazione spalanca le porte dell’estate e delle tante possibilità ed experience che si possono vivere in Liguria”.

“Il successo di questi eventi certifica che in Liguria si viene anche per divertirsi e non solo per il mare, i paesaggi, le attività outdoor o l’enogastronomia. È una terra accogliente a 360°, proseguiamo l’estate alla grande”, aggiunge l’assessore al Turismo e grandi eventi Augusto Sartori.

Di seguito, i prossimi appuntamenti delle “Notti bianche”:

MUSICA

(ogni serata sarà aperta da un dj – set dalle 20,30 fino all’inizio del concerto; in chiusura, dj set fino a mezzanotte)

– 15 luglio (Imperia): concerto di Radio Montecarlo “Montecarlo Night Show” con Nick The Nightfly e la Nightfly orchestra

– 22 luglio (Rapallo): concerto di Radio 101 “101 Summer Party” a Rapallo con Mr. Rain e The Kolors

– 29 luglio (La Spezia): Concerto di Radio Montecarlo “Montecarlo Night Show” con Nick The Nightfly e la Nightfly orchestra

TEATRO

– 16 luglio: “Shakespeare by night” a Castelvecchio di Rocca Barbena (SV) ore 21.15

– 21 luglio: “Shakespeare by night” a Castiglione Chiavarese (GE) ore 19 (Inizialmente previsto il 1 luglio, è stato rimandato per maltempo)

– 23 luglio: “Shakespeare by night” a Civezza (IM) dalle 20

CULTURA

(tutti gli incontri iniziano alle 21)

– 10 luglio (Arenzano): “Monica Vitti. Vita di una donna irripetibile”, serata con Pino Strabioli e Laura delli Colli

– 14 luglio (Pietra Ligure): “I 10 film che sconvolsero il mondo”, serata con Gianni Canova

– 18 luglio (Porto Venere): “Scoperte e rivelazioni. Caccia al tesoro dell’arte”, serata con Vittorio Sgarbi

– 28 luglio (Dolceacqua): “Futura. Una serata con Lucio Dalla”, serata con Ernesto Assante