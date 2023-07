“Non solo canestrelli”, domenica 9 luglio torna la Fiera di Torriglia

Torriglia. Domenica 9 luglio si rinnova l’appuntamento con la tradizionale Fiera di Torriglia che, grazie all’organizzazione di Anva Confesercenti e al patrocinio del Comune, tornerà a colorare con le sue bancarelle le strade del centro cittadino.

Immancabile, anche quest’anno, la lotteria abbinata all’evento che metterà in palio maglie, sciarpe e tutti i gadget originali di Genoa, Sampdoria ed Entella gentilmente offerti dalle rispettive società, ai quali si aggiungono, per la prima volta, i materiali ufficiali del Napoli campione d’Italia forniti dal calzaturificio Melluso, che si ringrazia per la collaborazione.

Il ricavato sarà devoluto al Torriglia Calcio per contribuire allo sviluppo del settore giovanile avviato proprio grazie alla donazione dello scorso anno.

«La Fiera di Torriglia è, nel suo genere, uno degli appuntamenti più attesi e sentiti di tutto l’anno, e che siamo orgogliosi di organizzare – esordisce Daniele Mignacca, presidente Anva Confesercenti Genova – Il primo e più caloroso ringraziamento va dunque ai nostri associati che si fanno carico delle spese di organizzazione e comunicazione, al fine di garantire che l’intero ricavato della lotteria venga sempre devoluto a realtà locali attive nella promozione del territorio. Ringraziamo naturalmente tutte le società di calcio per avere aderito all’iniziativa, e rivolgiamo un pensiero particolare ai produttori del celeberrimo Canestrello di Torriglia che, a loro volta, ci affiancano nell’organizzazione della Fiera facendo scoprire questa prelibatezza anche ai pochi che, ancora, non la conoscessero».