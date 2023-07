“Non si paga I’Iva se la merce viene spedita fuori Italia”: ecco come operavano gli imprenditori e i dipendenti della Interimp arrestati

Genova. Facevano entrare sul territorio italiano merci di provenienza cinese, soprattutto calzature, abbigliamento e pelletteria, destinate al mercato italiano o dell’Ue, facendole apparire tramite la falsificazione dei documenti doganali, come destinate alla Bulgaria, attraverso due società che erano state costituite ad hoc, in modo da evadere l’iva e alcuni dazi. E in otto mesi avrebbero evaso in questo modo 3 milioni di euro. Per questo gli imprenditori della Interimp Giuseppe e Mauro Lupis e 8 dipendenti sono stati arrestati con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata all’evasione dell’Iva, falso in atto pubblico e contrabbando, reati aggravati dalla transnazionalità.

Agevolando gli imprenditori che volevano risparmiare, scrivono gli investigatori dell’agenzia delle Dogane e della polizia stradale che hanno condotto lunghi mesi di indagini, i titolari della società di import export Interimp, che opera al porto di Pra’ aumentavano notevolmente il loro portafoglio clienti rispetto alla società concorrenti anche perché anziché collocarle in un magazzino di custodia temporanea come dichiaravano in realtà le mandavano direttamente alla destinazione finale. E lo facevano con una sorta di doppia ‘bolla di accompagnamento’ in caso di controlli.

Le indagini, nate dopo i controlli legati al crack di un’altra azienda, si sono avvalse in tracciamenti gps, telecamere e intercettazioni che hanno portato all’arresto dei due soci della Interimp, Giuseppe e Mauro Lupis (difesi dall’avvocato Junca), oltre ai domiciliari per altri 8 fra parenti e dipendenti dell’azienda, che è stata posta sotto sequestro insieme alla Logistika, che fungeva da magazzino doganale .

Il sistema per simulare il trasporto presso la destinazione fittizia indicata nelle dichiarazioni doganali “consiste nella predisposizione di un doppio set di lettere di vettura (le c.d. CMR, ossia i documenti di trasporto emessi in caso di trasporto a mezzo gomma), di cui uno da esibire alla dogana, denominate copia “Customs” indicante un luogo di recapito fittizio, ed un altro contenente l’effettivo luogo di consegna, indicato come “Driver ‘s copy’ o semplicemente “Driver” spiega il gip riprendendo la richiesta di misura cautelare del sostituto procuratore Marcello Maresca. E così un tir diretto a Roma appariva come diretto in Bulgaria e lo stesso per un altro container fermato mentre andava in Francia.

Inoltre al fine di impedire i controlli i container venivano avviati una volta usciti dal porto di Prà, verso la destinazione finale, anziché farli giungere presso il magazzino della Logistika srl dove invece dichiarano di trovarsi in temporanea custodia: “Tali modalità operative sono adottate per la duplice finalità di sottrarre la merce ai controlli doganali e consentire ai container di partire subito per la destinazione finale, saltando i tempi di attesa connessi alle pratiche doganali e così guadagnando quote di mercato” si legge nell’ordinanza

In una chat rinvenuta ai uno dei due soci della società, Mauro Lupis, un cliente chiede tale come funzionava il sistema della ditta in Bulgaria e quanto si poteva risparmiare, ottenendo come risposta che: “Non si paga I ‘IVA se la merce viene spedita fuori Italia“.

La società era già stata perquisita ma secondo gli investigatori gli indagati avrebbero continuato ad operare illecitamente e per questo è stata accolta la richiesta di misura cautelare.

E i guadagni? In base alle indagini i titolari della Interimp si facevano pagare in contanti facendo il giro dei clienti: andavano direttamente a Roma dove vivevano alcuni imprenditori cinesi loro clienti oppure si facevano spedire il denaro direttamente tramite i container.