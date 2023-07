Netafim Bogliasco, tre giovani confermati per il prossimo campionato di Serie A2

Bogliasco. Il Netafim Bogliasco che verrà avrà ancora una volta radici profonde, che affondano nel sempre florido vivaio biancazzurro. A rappresentarle saranno tre giovani atleti, forgiati nella “tana delle tigri” della Vassallo che da anni ormai sono elementi stabili in prima squadra.

Nel prossimo campionato di Serie A2, il neotecnico Gimmi Guidaldi potrà contare sull’apporto di Alessandro Bottaro (classe 2004), Davide Broggi Mazzetti (2005) e Alessandro Canepa (2003), canterani che nella loro carriera hanno indossato una sola calottina, quella biancazzurra calcata sulla testa fin da bambini.

“La conferma di queste tre ragazzi – spiega il direttore sportivo bogliaschino, Gianni Fossati – è per noi un segnale di grande importanza. Loro non rappresentano soltanto il futuro, vista la giovane età che li accomuna, ma anche il passato e soprattutto il presente della nostra società. Negli anni hanno dimostrano di essere all’altezza della prima squadra e di poter recitare ruoli importanti a difesa dei nostri colori. Sono bogliaschini da sempre e devono rappresentare uno stimolo e un esempio per i molti colleghi più giovani che guardandoli possono sognare un giorno di seguirne le orme”.