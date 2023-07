Nervi, Mesmaeker e Ceraudo (M5s): “Progetto Campostano, finalmente il giusto ripensamento”

Genova. “Prima ancora che si pronunciassero gli uffici tecnici regionali, come M5S Genova avevamo chiaramente segnalato le tante criticità in merito al progetto di un supermercato e di una piscina nell’area verde di Campostano. Il recente ripensamento del Comune conferma dunque che eravamo nel giusto, insieme ai cittadini che si sono più volte espressi. Se fossimo stati ascoltati prima, non avremmo perso tempo: tutti gli studi, a oggi, confermano i rischi ambientali, idrogeologici, paesaggistici, architettonici e culturali del progetto”.

Lo dichiara consigliere municipale del M5S Marco Mesmaeker con il progettista Alessandro Pierandrei, audito ieri in Commissione come delegato del M5S, e il capogruppo comunale Fabio Ceraudo.

“Quando si propone una norma, vanno individuate le funzioni degli interventi che si vogliono calare sul territorio, per i quali auspichiamo da sempre un confronto sereno con la cittadinanza e che in questo caso non è stata ascoltata. L’urbanistica non è ridisegnare gli spazi per gli edifici in sé, ma è disegnare per le persone e capire se l’intervento perseguito avrà o meno un effetto positivo sulla qualità della vita di chi risiede in una data delegazione. Il progetto Compostano di Nervi non abbracciava queste finalità e finalmente la civica amministrazione ne ha contezza. Ora si guardi avanti: seguiremo con attenzione i futuri progetti che verranno proposti per l’area, avendo però chiare le esigenze e le volontà dei cittadini”.